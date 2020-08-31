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На Житомирщині невідомі намагалися підірвати потяг із пальним

В результаті вибуху деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Постраждалих немає.

Фото: ssu.gov.ua

У Коростенському районі Житомирщини під час руху вантажного потягу, яким перевозилися нафтопродукти з Білорусі, були підірвані залізничні колії. В результаті вибуху деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Житомирській області.

Повідомляється, що 31 серпня близько 15:20 до Нацполіції надійшло повідомлення про пошкодження колії на перегоні Бехи-Сокорики у Коростенському районі Житомирщини. На місце події прибули поліцейські, вибухотехнічна служба ГУНП області, працівники регіонального Управління СБУ, рятувальники, залізничники. Також виїхали слідчо-оперативні групи Коростенського відділу поліції та ГУ Нацполіції Житомирщини. 

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Попередньо встановлено, що під час руху вантажного потягу сполученням Калинковичі – Коростень стався вибух на коліях та їх пошкодження. Водночас потяг, в якому перевозились нафтопродукти, пошкоджень не зазнав. Потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі СБУ, слідчі Управління СБ України у Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Києві 18 липня ввечері біля метро "Шулявська" вибухнула сміттєва урна. У результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця події було госпіталізовано. Інші троє потерпілих самостійно звернулися до лікарів.

20 липня в кафе біля метро "Лісова" вибухнула залишена під столом сумка. Унаслідок події ніхто не постраждав.

21 липня повідомлялося, що невідомий замінував два кіоски на Мінському ринку. Також повідомлялося про вибух у будинку на Подолі.

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