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З початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Бойових втрат та поранень серед ЗСУ не було.

З початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
Фото: Олена Максименко

З початку доби в зоні проведення операцції Об'єднаних сил на Донбасі обстрілів з боку російсько-окупаційних сил не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці, сумлінно виконуючи свої завдання за призначенням та перебуваючи напоготові адекватно реагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю, дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - йдеться в вечірньому зведенні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед військових не було.

"Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 серпня, окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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