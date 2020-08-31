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За добу окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат нема.

За добу окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 30 серпня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі обстрілів противника не зафіксовано.

Українські військовослужбовці зафіксували два ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню, інформує пресцентр штабу ООС.

Поблизу Мар’їнки українські воїни зауважили кілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також на цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

"Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостям у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "квадрокоптер". Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання", - сказано в ранковому зведенні.

Усі ці провокації противника не становили загрози нашим оборонцям, запевняють у штабі, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 серпня, збройні формування Росії двічі порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти проводили інженерні роботи біля Ужівки та стріляли поблизу Зайцевого.

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