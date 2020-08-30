У МОЗ розповіли, за яких умов школи перейдуть на дистанційне навчання

МОЗ рекомендує за можливості проводити заняття у навчальних закладах просто неба.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, за яких умов школи можуть перейти на дистанційне навчання.

"Якщо школа з точки зору освітнього процесу вважає, що можна, не перебуваючи у червоній зоні, а наприклад, на "помаранчевому" рівні зробити процес навчання змішаної форми - дистанційне і безпосередньо у школі - це вже питання, яке вирішується на рівні школи", - сказав Степанов під час брифінгу у неділю.

Глава МОЗ додав, що перехід на повністю дистанційне навчання можливий лише у разі, якщо район або місто є у "червоній" зоні.

Міністр також наголосив, що МОЗ рекомендує за можливості проводити заняття у навчальних закладах просто неба.

Нагадаємо, раніше МОЗ оприлюднило карантинні правила для навчання у школах. Співробітники навчальних закладів допускаються до роботи за умови використання засобів індивідуального захисту та після вимірювання температури безконтактним термометром. У регіонах помаранчевої зони педагогам рекомендують носити захисні щитки, а в жовтих і зелених - дотримуватися соціальної дистанції.

Якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас має йти на самоізоляцію. Час початку та завершення занять для класів і груп має бути різним.

Дозатори й антисептики мають бути тільки на вході. Надалі учні та вчителі повинні мити руки після кожного уроку.

Вхід до закладів освіти учнів дозволяється тільки за наявності маски або респіратора. Маски під час занять можна не використовувати. Під час пересування носіння маски обов'язкове для всіх, крім учнів 1-4 класів.