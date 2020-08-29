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Окупанти в Криму обмежили подачу води людям, біля будинків обаштовують ємності

З 24 серпня в Сімферопольському та Бахчисарайському районах окупованого Криму обмежено подачу води в житлові будинки. 

Окупанти в Криму обмежили подачу води людям, біля будинків обаштовують ємності
Фото: krapka.club

В Криму почали облаштування ємностей для води у дворах багатоквартирних будинків і в приватному секторі Сімферополя.

Про це повідомляє "Суспільне Крим".

З 24 серпня в Сімферопольському та Бахчисарайському районах окупованого Криму обмежено подачу води в житлові будинки. Для накопичення води у дворах багатоквартирних будинків та у приватному секторі облаштують ємності, до яких воду підвозитимуть автоцистернами.

За словами заступника глави окупаційної адміністрації Сімферополя Анатолія Русіна, підрядна організація вже почала облаштування місць для встановлення ємностей.

"Для забезпечення водою населення на період припинення централізованої подачі вже закуплені необхідні ємності. Вони зберігаються на базі підрядної організації. В даний час проводиться робота по встановленню підстав для ємностей. Наступного тижня приступимо до розміщення самих резервуарів. Забір води жителями буде проводитися з десяти кранів щоб уникнути черг", - повідомив Русін.

Нагадаємо, Україна відкрила контрольні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом.

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