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Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов

Тихонов помер в Республіканській клінічній лікарні ім. Н.А. Семашко в окупованому Сімферополі. Причина смерті - запалення легенів.

Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
Фото: oblrada.lg.ua

На 72-му році пішов з життя колишній віце-прем'єр уряду Миколи Азарова, експосол України в Білорусі та ексголова Луганської облради, "регіонал" Віктор Тихонов.

Про це у Facebook повідомив експрем'єр України Віктор Азаров. 

Інформацію про смерть Тихонова підтверджують також джерела LB.ua.

За інформацією співрозмовників нашого видання, Тихонов помер в Республіканській клінічній лікарні ім. Н.А. Семашко в окупованому Сімферополі. Причина смерті - запалення легенів (близькі підозрюють можливе ураження коронавірусом але про це достеменно невідомо).

Віктор Тихонов трудову діяльність розпочав слюсарем Ворошиловградського тепловозобудівного заводу.

В 1990-1994 рр. - народний депутат України I скликання.

У 1995 році Віктор Тихонов призначений на посаду першого заступника голови Луганської обласної державної адміністрації, а в 1998 році він став головою Луганської обласної ради. На цій посаді пропрацював до 2006 року.

У березні 2010 стає віце-прем'єр-міністром України з питань регіональної політики, а в грудні того ж року призначений віце-прем'єр-міністром - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

У 2011 році на посаді Посла України відправлений до Республіки Білорусь.

З листопада 2012 року народний депутат Верховної Ради України VII скликання, обраний по виборчому округу №113.

Нагадаємо, 27 серпня помер перший мер Львова часів незалежності України Василь Шпіцер.

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