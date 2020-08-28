МОЗ оприлюднило карантинні правила для навчання в школах

У навчальний заклад допускатимуть тільки в масці і після вимірювання температури.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік протиепідемічних заходів у закладах освіти, відповідно до яких відбуватиметься навчання з 1 вересня.

Відповідно до затверджених протиепідемічних заходів, співробітники допускаються до роботи за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, зокрема виготовленої самостійно) та після вимірювання температури безконтактним термометром.

Співробітник повинен повідомити свого керівника, якщо він має симптоми ГРВІ, або температуру тіла понад 37,2 °С. Такий співробітник не може бути допущених до виконання обов’язків та має звернутися до сімейного лікаря.

Працівники загальноосвітніх навчальних закладів повинні:

поширювати серед учнів інформацію про заходи профілактики;

слідкувати за самопочуттям та здоров’ям учнів;

дотримуватися правил респіраторної гігієни;

змінювати маску щотри години. Працівники харчоблоку - маску і рукавички. Перед та після слід ретельно мити руки або обробляти їх спиртовмісним антисептиком.

"Керівництво закладу освіти забезпечує розробку алгоритму дій у разі реєстрації випадку COVID-19 та затверджує новий графік навчання, щоби запобігати скупченню учнів. Час початку та завершення занять для класів і груп має бути різним. Графік харчування також формується з урахуванням максимальної кількості учнів, які можуть одночасно отримувати та вживати їжу, дотримуючись дистанції у один метр", - сказано в повідомленні на сторінці Центру громадського здоров’я у фейсбуці.

Вхід до закладу освіти дозволено працівникам, учням та людям, які супроводжують осіб з інвалідністю.

Вхід до закладів освіти учнів дозволяється тільки за наявності маски або респіратора. Маски під час занять можна не використовувати. Під час пересування носіння маски обов'язкове для всіх, крім учнів 1-4 класів.

На всіх входах до закладу мають бути місця для обробки рук антисептичними засобами. Оброблення антисептиками доцільне у разі відсутності доступу до проточної води. Основним заходом гігієни є миття рук з милом.

Після кожного заняття необхідно провітрювати приміщення щонайменше 10 хвилин.

Після занять необхідно продезінфікувати поверхні: дверні ручки, столи, місця для сидіння, перила тощо.

Функціонування питних фонтанчиків на території закладів освіти не дозволяється.

У їдальнях відстань між столами не повинна бути менша 1,5 м. Сидіти за ними можуть не більше 4-х осіб.

У закладі має бути централізований збір та утилізація використаних засобів індивідуального захисту.

Перевізник, який возить дітей та працівників, повинен забезпечити дезінфекцію салону транспорту в кінці робочої зміни.

У разі підтвердження випадку COVID-19, усі учні класу проходять самоізоляцію.

Ознайомитися із повним текстом протиепідемічних заходів можна тут.

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