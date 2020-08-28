Китай збирається повністю відновити навчання у школах

Китай збирається наступного тижня повністю відновити навчання в школах на тлі постійних заходів щодо запобігання подальшому поширенню коронавірусу.

Приблизно 25% учнів, які все ще залишаються поза школою, повинні повернутися до занять у понеділок, передає Радіо Свобода.

"Уроки проводяться за розподіленим графіком, вимагається носіння масок та дотримання соціальної дистанції. Наступного тижня учні коледжів також мають повернутися до навчання, і Пекін замовить тести для всіх 600 тисяч учнів і студентів", - йдеться у повідомленні.

28 серпня за офіційними даними у Китаї виявлено лише дев’ять нових випадків COVID-19, усі - привезені з-за кордону. У лікарнях лікують 288 хворих на коронавірус, ще 361 пацієнт ізольований через виявлення ознак захворювання або наявність позитивного тесту без виявлення симптомів хвороби.

Китай зареєстрував понад 85 тисяч випадків із часу першого виявлення вірусу в центральному китайському місті Ухань наприкінці минулого року, померли від COVID-19 4634 людини.