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Прем'єр-міністр Японії оголосив про відставку за станом здоров'я

Сіндзо Абе очолював японський уряд найдовший термін в історії - вісім років поспіль. 

Прем'єр-міністр Японії оголосив про відставку за станом здоров'я
Синдзо Абэ
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про свою відставку за станом здоров'я. Він очолював япоснький уряд найдовше в історії - вісім років поспіль та з 2006 по 2007 роки.

Заяву про відставку він зробив 28 серпня, пише CNN.

"Незважаючи на те, що мої повноваження ще повинні тривати рік, і є проблеми, які я маю вирішити, я вирішив піти з посади прем'єр-міністра", - заявив Абе, вибавчившись перед японцями за нездатність виконувати обов'язки під час пандемії коронавірусу.

Повідомляється, що Абе хворий на коліт - невиліковне захворювання кишківника, яке вже стало причиною його раптової відставки у 2007 році. 

У понеділок політик відвідував університетську лікарню Кейо в Токіо - уже вдруге за останній тиждень.

"Майже вісім років я контролював свою хронічну хворобу, однак цього року в червні я регулярно проходив обстеження і мав ознаки захворювання. Я вирішив, що не повинен продовжувати свою роботу прем'єр-міністром. Мені потрібно боротися з хворобою і потрібно лікуватися", - заявив Абе.

Зазначається, що ринок негативно відреагував на оголошення японського прем'єра про відставку. Японський бенчмарк-індекс закрився з падінням на 1,4%. Однак японська єна подорожчала на 0,3% відносно долара США.

Нагадаємо, що після відставки 2007 року Абе був переобраний на посаду у 2012 році. Відтоді він був домінуючою силою в японській політиці, одержавши перемогу в 2017 році та 2019 році.

За часів правління Сіндзо Абе його Ліберально-демократична партія зазнала великого успіху та перемогла на дострокових парламентських виборах, отримавши удвічі більше місць у Палаті представників порівняно з попередніми виборами.

Абе досі був наймолодшим прем'єр-міністром Японії. 

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