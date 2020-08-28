В Мінську силовики затримали десятки журналістів

Всього було затримано близько 50 журналістів. Практично всіх після перевірки документів відпустили

Фото: TUT.by

Білоруські силовики затримали близько 50 журналістів, які сьогодні висвітлювали акцію протесту в центрі Мінська.

Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

Серед затриманих - журналісти видань TUT.by, Reuters, Associated Press, "Радіо Свобода", BBC, Deutsche Welle, "Настоящее время", ТАСС, РІА Новини, Lenta.ru, "Комсомольська правда" в Білорусі.

"Всього було затримано близько 50 журналістів. Практично всіх після перевірки документів відпустили", – йдеться в повідомленні.

Раніше в четвер увечері учасники протесту в Мінську провели ходу від православного Свято-Духова кафедрального собору на площі Свободи до Червоного костьолу на площі Незалежності.

Такий маршрут обрали через те, що напередодні на площі Незалежності в Червоному костьолі співробітники ОМОНу заблокували людей.

Як повідомляє TUT.by, до початку ходи в районі площі Свободи було затримано більше десятка журналістів. Крім того, ще понад 10 журналістів були затримані на площі Незалежності біля Червоного костьолу. На цьому ж місці затримувалися і протестуючі.

На чотирьох журналістів, які відмовилися давати свої смартфони на перевірку працівникам міліції, склали протоколи за участь у несанкціонованій акції. Їх відвезли в ізолятор тимчасового утримання до суду.

Загалом у Мінську на акції протесту в четвер було затримано більше 180 осіб, повідомляють правозахисники.

За інформацією правозахисного центру "Весна", станом на 22.00 відомо про 181 затриманого.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Нагадаємо, що вчора білоруські силовики розігнали учасників мирного протесту на площі Незалежності в Мінську. Закритих у Червоному костьолі людей близько 40 хвилин протримали в приміщенні.