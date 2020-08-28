В Мінську силовики затримали десятки журналістів

Білоруські силовики затримали близько 50 журналістів, які сьогодні висвітлювали акцію протесту в центрі Мінська.
Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів.
Серед затриманих - журналісти видань TUT.by, Reuters, Associated Press, "Радіо Свобода", BBC, Deutsche Welle, "Настоящее время", ТАСС, РІА Новини, Lenta.ru, "Комсомольська правда" в Білорусі.
"Всього було затримано близько 50 журналістів. Практично всіх після перевірки документів відпустили", – йдеться в повідомленні.
Раніше в четвер увечері учасники протесту в Мінську провели ходу від православного Свято-Духова кафедрального собору на площі Свободи до Червоного костьолу на площі Незалежності.
Такий маршрут обрали через те, що напередодні на площі Незалежності в Червоному костьолі співробітники ОМОНу заблокували людей.
Як повідомляє TUT.by, до початку ходи в районі площі Свободи було затримано більше десятка журналістів. Крім того, ще понад 10 журналістів були затримані на площі Незалежності біля Червоного костьолу. На цьому ж місці затримувалися і протестуючі.
На чотирьох журналістів, які відмовилися давати свої смартфони на перевірку працівникам міліції, склали протоколи за участь у несанкціонованій акції. Їх відвезли в ізолятор тимчасового утримання до суду.
Загалом у Мінську на акції протесту в четвер було затримано більше 180 осіб, повідомляють правозахисники.
За інформацією правозахисного центру "Весна", станом на 22.00 відомо про 181 затриманого.
Нагадаємо, що вчора білоруські силовики розігнали учасників мирного протесту на площі Незалежності в Мінську. Закритих у Червоному костьолі людей близько 40 хвилин протримали в приміщенні.