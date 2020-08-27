​Трамп вимагає від Байдена здати аналізи на наркотики

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче пройти тест на наркотики перед майбутніми дебатами, і закликав здати такі ж аналізи свого майбутнього суперника на виборах Джо Байдена.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Як пояснив Трамп у інтерв'ю виданню Washington Examiner, він "помітив несподівану зміну поведінки і пожвавлення" у виступі Джо Байдена на дебатах Демократичної партії.

Трамп і Байден тричі зустрінуться на дебатах перед виборами президента США, які заплановані на 3 листопада.

"Ну, це ж призовий бій. Це нічим не відрізняється від гладіаторів, за винятком того, що нам доводиться використовувати наш мозок і рот. І наше тіло має стояти. Я хочу, щоб усі стояли - а вони хочуть сидіти", - сказав президент США.

Штаб Байдена поки що не відповів на такі вимоги.

На попередніх виборах Трамп також припускав, що його тодішня конкурентка Гілларі Клінтон "чимось накачувалася" перед дебатами, і пропонував їй здати тест на наркотики.

Нагадаємо, у 2019 році такі ж вимоги висував тоді ще кандидат у президенти України Володимир Зеленський до Петра Порошенка перед дебатами на стадіоні. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "«Бій баночками»: як кандидати аналізи здавали".