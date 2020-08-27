Лукашенко після стрімкої девальвації заявив, що в країні "плаваючий курс"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наголосив, що держава не допустить обвалу національної валюти.

Про це він заявив сьогодні на нараді у Мінську, передає державне інформагентство БЕЛТА.

"Зараз вже у відкриту наші внутрішні негідники закликають дестабілізувати фінансовий ринок. Деякі люди ж цього піддаються - валюту з банків забрати і так далі", - сказав Лукашенко.

"Ми не допустимо обвалу національної валюти. Якщо народ хоче купити долар - будь ласка, він сьогодні коштує скільки коштує. У нас плаваючий курс: попит великий - значить дорожче буде цей долар або євро, попит менше - значить буде дешевше коштувати. Ми, вчепившись руками, не стримуємо курс рубля ", - наголосив він.

Він також зазначив, що Білорусь не почала по-справжньому використовувати золотовалютні резерви.

"Молодці в Національному банку, уряді. Як відчував: три місяці тому поставив завдання все золотовалютні резерви повернути в країну, особливо золотий запас. У нас до грама золота повернуто в країну", - сказав Лукашенко.

"Тому немає такої катастрофи. Так, в якихось обмінниках колись може не вистачати готівки. Але це завжди буває, якщо підвищений попит. Я доручив Національному банку, щоб ми могли уникнути подібної ситуації. Люди хочуть забрати свої гроші або валюту - будь ласка, беріть. У нас абсолютно достатньо резервів, щоб на прийнятному рівні стримати прийнятний для нас курс", - додав президент.

Лукашенко також розповів, що Білорусь проведе з Російською Федерацією переговори про рефінансування $1 млрд боргу. Про це він домовився з Володимиром Путіним, і вже сьогодні відбудуться перемовини з російським прем'єром на цю тему.

"Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись з Росією, залишимо. І це буде гарне підкріплення нашої національної валюти", - додав він.

Нагадаємо, останнім часом в Білорусі все частіше обговорюють курс валюти і можливе послаблення білоруського рубля на фоні кризи після президентських виборів та триваючі протести. В обмінниках утворилися черги з бажаючих купити валюту.

Білоруський рубль втратив 1,5% до долара в п'ятницю і майже 2,0% у понеділок. Зниження курсу всіх валют триває досі. Значення кошика валют зросло ще на 1,03%, а з початку тижня - вже на 4,03%. Це більше, ніж за попередні три тижні.

Нацбанк Білорусі заявив, що не планує вводити обмежень на валютному ринку, щоб зупинити зниження курсу.