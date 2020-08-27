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Україна та Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

Держави домовились співпрацювати в реалізації проєктів у сфері "зеленої енергетики".

Україна та Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство
Фото: EPA/UPG

В.о міністра енергетики України Ольга Буславець і федеральний міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмаєр підписали спільну міжурядову заяву щодо започаткування енергетичного партнерства.

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів України.

"Україна та Німеччина домовилися посилити співпрацю з інтеграції енергетичних ринків України до ЕNTSO-E, підвищення рівня енергетичної безпеки, декарбонізації економіки, обміну інноваціями у енергетичних технологіях та реалізації спільних проектів у сферах розвитку «зеленої» енергетики, цифровізації енергетичної інфраструктури та створення сучасної енергетичної системи", - йдеться в повідомленні.

Буславець зазначила, що підписання документа є початком нового рівня діалогу між державами у сфері енергетики.

"Упевнена, що це стане імпульсом для реалізації нових стратегічно важливих проєктів з реформування вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів, розвитку відновлюваної енергетики, зокрема водневої, та її інтеграції в мережу, підвищення використання технологій енергоефективності в усіх секторах економіки", - заявила в.о. міністра.

Сторони також провели перше засідання Керівного комітету з упровадження спільної заяви. У межах співпраці уряди України та Німеччини мають намір сприяти енергетичній трансформації, здійснювати обмін напрацюваннями урядової політики у сфері енергетики, покращувати умови для інвестицій приватного сектору в сталу енергетику.

Нагадаємо, нещодавно Україна запросила Німеччину долучитися до платформи з деокупації Криму.

Також у червні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ФРН плануватиме нову енергетичну політику з урахуванням "Північного потоку-2". 

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