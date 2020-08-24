Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)

У Німеччині заявили про високу вірогідність того, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли. Про це на пресконференції повідомив офіційний представник уряду країни Штеффен Зайберт, повідомляє Reuters.

"Є підозра, що пан Навальний був отруєний, адже, на жаль, було кілька таких ймовірних випадків в новітній російській історії", - сказав Зайберт.

Він зазначив, що Навальному необхідна особиста охорона.

За словами Зайберта, у будь-якому випадку, федеральний уряд вимагає "повної прозорості" під час розслідування інциденту.

Федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас висловився в Києві більш обережно. Сказав, що треба провести розслідування і дочекатися додаткової інформації, в тому числі із клініки Charite, де опозиціонер зараз перебуває на лікуванні.

Оновлення. Німецькі лікарі підтвердили, що Навальний був отруєний.

"Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Конкретну речовину поки не встановлено, розпочато більш широкий аналіз", - йдеться у повідомленні на сайті клініки.

Зазначається, що дія токсину доведена декілька разів у незалежних лабораторіях. Найвідоміша речовина з цієї групи - "Новачок".

Навальний досі перебуває у комі. Зазначається, що поки неможливо виключити тривалі наслідки для організму.

Прессекретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що в неділю закінчився термін, відведений для порушення російськими правоохоронцями кримінальної справи про отруєння Навального, справа не була порушена.

Нагадаємо, Олексій Навальний знаходиться в комі з 20 серпня, після того як йому стало погано в літаку, що летів з Томська в Москву. Соратники політика вважають, що його могли отруїти.

Навальний майже дві доби знаходився в клініці в Омську, після чого його транспортували до Берліна. Майже добу лікарі омської клініки відмовлялися видати дозвіл на його транспортування, пояснюючи це нестабільним станом пацієнта. Соратники Навального вважали, що це робилося навмисно - щоб приховати сліди присутності токсину в організмі.

Діагноз Навального досі невідомий. Лікарі омської лікарні заявляли, що він був доведений до відома його близьких. Омський мінохоронздоров'я підкреслював, що аналізи не виявили в організмі Навального токсинів, зате знайшли алкоголь та кофеїн.