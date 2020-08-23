В МЗС відреагували на заяву Ірану щодо збиття українського Boeing 737

За словами чиновника, причиною катастрофи Boeing 737 МАУ під Тегераном в січні стало потрапляння в нього іранських ракет.

Заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників із Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін підтвердив, що причиною катастрофи Boeing 737 МАУ під Тегераном в січні стало потрапляння в нього іранських ракет.

Про це він повідомив в коментарі "Радіо Свобода".

Раніше Організація цивільної авіації Ірану розкрила деякі дані з "чорних ящиків" літака МАУ, який було збито ППО Ірану на початку року.

"Минуло 8 місяців з моменту катастрофи і іранська сторона, яка є відповідальною за технічне розслідування, нарешті вирішила оприлюднити результати зчитування «чорних скриньок», яке, я хотів би нагадати, відбулося у Франції майже півтора місяці тому. І зазначене розслідування підтвердило те, що ми з самого початку припускали, що літак був абсолютно справний, як і всі його системи, всі пілоти діяли у відповідності до наявних іструкцій, і більше того, зазначений рейс отримав всі потрібні погодження на виліт від іранської як військової, так і цивільної адміністрації. Більше того, чітко підтверджено, що причиною трагедії стало потрапляння в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони", – сказав Єнін.

Він зазначив, що українська сторона продовжуватиме свої зусилля в рамках переговорного процесу з Іраном. Метою української сторони є притягнення іранської влади до міжнародної правової відповідальності.

"Будемо вимагати гарантій неповторення зазначених інцидентів, і крім того, вимагатимемо компенсацій як родичам загиблих пасажирів авіакомпанії «МАУ», так і державі Україна. Ми сподіваємось, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якою б гіркою ця інформація і правда не були", – додав він.

Нагадаємо, Boeing 737-800 МАУ, що прямував із Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали всі, хто перебував на борту - 176 громадян шести країн. Тегеран заявив, що пасажирський Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно". За висновком CAO, зміщення радіолокаційної системи комплексу ППО, який збив "боїнг", було ключовою "людською помилкою", яка призвела до катастрофи.

18 липня у Францію прибули чорні скриньки збитого українського літака МАУ. Досліджувала самописці міжнародна комісія з 20 осіб. За голови МЗС Кулеби, розшифровування чорних скриньок пройшло успішно й іранська делегація повідомила, що готова прибути в Україну для переговорів про компенсацію. На запитання LB.ua, чи буде Україна застосовувати штрафні механізми до Ірану, Кулеба відповів, що "не треба поспішати із цим питанням".

З0 липня в Київ на перемовини прибула іранська делегація для першого раунду переговорів щодо компенсації рідним загиблих. Сторони обговорили ряд питань і домовилися, що наступний раунд переговорів відбудеться в жовтні.