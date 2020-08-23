Міноборони Білорусі попередило про залучення військових для розгону протестувальників

Військові візьмуть під охорону пам'ятники та меморіали, біля яких планують збиратися демонстранти.

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що для розгону демонстрантів залучатимуть армію.

Про це йдеться у повідомленні міністерства, яке опублікували в неділю, 23 серпня, в той час, коли мітингувальники збиралися на масовий марш у Мінську.

Наголошується, що військові візьмуть під охорону пам'ятники та меморіали, біля яких планують збиратися учасники акцій протесту.

"Ми не можемо дивитися, як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей - сьогодні організовуються акції в цих священних місцях. Тому відсьогодні ми беремо їх під нашу охорону", - йдеться у повідомленні.

Демонстрантів попередили, що в разі "порушення спокою і порядку" вони будуть мати справу з армією.

"Категорично попереджаємо: у разі порушення порядку і спокою в цих місцях - ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією", - зазначили у білоруському відомстві.

Нагадаємо, на неділю у Мінську та інших містах заплановані "Марші за нову Білорусь". Станом на 15.00 у білоруській столиці на площі Незалежності зібралися десятки тисяч людей. Територію біля стели "Мінськ - місто герой", де минулого тижня пройшла 200-тисячна акція протесту, огородили колючим дротом.