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Лукашенко привів армію у повну бойову готовність

Він назвав це своїм найсерйознішим рішенням за 25 років. 

Лукашенко привів армію у повну бойову готовність
Лукашенко виступає на мітингу в його підтримку в Мінську, 16 серпня 2020.
Фото: EPA/UPG

Перший президент Білорусі Олександр Лукашенко привів у повну бойову готовність армію країни.

Про це він повідомив під час візиту у військову частину у Гродно, передає БЕЛТА.

Лукашенко назвав це своїм найсерйознішим рішенням за 25 років. 

“Вперше за чверть століття довелось приймати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини Збройних сил у повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок”, - йдеться у повідомленні.

Лукашенко також поскаржився, що, замість того, щоб займатися економікою і нагальними справами країни, йому доводиться стабілізовувати обстановку.

Пізніше на мітингу в Гродно Лукашенко закликав білорусів "ніколи і нікому не віддавати свою країну".

"Питання не в Лукашенку сьогодні. Я наївся цього хліба [президентського]. Але уявіть на хвилину - немає Лукашенка. Хто сьогодні командував би військами на західному кордоні? Ми б на цій площі вже не були б господарями. Нас поламали б, покришили і виплюнули б", - вважає він.

Раніше, 22 серпня, Лукашенко заявив, що через "альтернативного президента" у Білорусь можуть ввести війська НАТО. 16 серпня на мітингу у свою підтримку він заявив, що НАТО розмістило танки і літаки за 15 хвилин від білоруського кордону. В Альянсі цю інформацію спростували.

Масові акції протесту охопили країну після президентських виборів, результати яких, на думку демонстрантів, сфальсифіковано. 

У неділю, 23 серпня, опозиція в Білорусі скликає на протестний марш. Лідери Координаційної ради виступлять з програмною заявою.

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