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Навального перевезли до Німеччини (оновлено)

Російські лікарі більше доби не дозволяли транспортувати політика за кордон.

Навального перевезли до Німеччини (оновлено)
Фото: twitter.com/johncusack

Лікарі в російському місті Омськ дозволили транспортувати до Німеччини опозиційного політика Олексія Навального, госпіталізованого 20 серпня з симптомами токсичного отруєння.

Про це заявив заступник головлікаря лікарні швидкої допомоги в Омську Анатолій Калініченко, передає українська служба BBC.

"Стан пацієнта стабільний, і маючи запит родичів дозволити транспортування кудись, ми на цей момент вирішили, що не заперечуємо проти його перевезення до іншого стаціонару, який вкажуть нам родичі", - заявив заступник головлікаря лікарні швидкої допомоги в Омську Анатолій Калініченко.

Він додав, що німецькі лікарі санітарної авіації "надали гарантії, що довезуть живим" Олексія Навального до Берліна.

За словами речниці Навального Кіри Ярмиш, лікарі передали російського опозиціонера під особисту відповідальність його дружини Юлії Навальної.

Оновлення 10:20. Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту успішно приземлився в Берліні в суботу вранці. Про це написала у твіттері прессекретар політика Кіра Ярмиш.

Політ з Омська тривав близько шести годин. Після приземлення Навального повезли до клініки Charite.

Нагадаємо, що Олексій Навальний втратив свідомість під час перельоту з Томська до Москви вранці 20 серпня. Літак екстрено посадили в Омську, де його доправили до лікарні. Попереднім діагнозом назвали токсичне отруєння.

Навальний не опритомнів і впав у кому. Його підключили до апарату ШВЛ. Стан політика лікарі називали стабільно тяжким.

Ангела Меркель та Еммануель Макрон заявили, що клініки Німеччини та Франції готові надати медичну допомогу Олексію Навальному. У ніч на 21 серпня в Омськ з Німеччини вилетів літак, щоб забрати політика.

Раніше повідомлялося, що стан Олексія Навального не дозволяє його перевезення. Тож попри бажання родичів, він залишається в лікарні швидкої допомоги №1 м. Омська.

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