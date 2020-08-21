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​Лукашенко погрожує замінити страйкарів "Білоруськалію" на "українських шахтарів"

Президент Білорусі вважає, що в сусідніх країнах достатньо фахівців, яких за потреби можна залучити до робіт.

​Лукашенко погрожує замінити страйкарів "Білоруськалію" на "українських шахтарів"
Фото: EPA/UPG

Перший президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з працівниками агрокомбінату "Дзержинський" і заявив, що в сусідніх країнах достатньо фахівців, яких за потреби можна залучити до робіт у Білорусі. Зокрема, він звернувся і до страйкарів "Білоруськалію" і сказав, що їх можна замінити на українських шахтарів.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Що ви страйкуєте? Добре, страйкуйте... Я дав команду директору: не треба за ними бігати. У нас у Солігорську 2 тис. людей, які бажають працювати на "Білоруськалії". Вони прийдуть. Якщо вони не прийдуть - то в усьому світі безробіття. Приїдуть з України шахтарі. Їх море - безробітних", - сказав Лукашенко.

Раніше страйком "Білоруськалію" повідомляв про втрату зв'язку з двома своїми членами - Дмитром Куделевичем і Максимом Филановичем. Останній вийшов на зв'язок вдень у четвер. "З ним усе добре", - поінформував страйком. А затриманий білоруський активіст Куделевич утік із КДБ через кватирку в туалеті і зараз, можливо, перебуває в Україні.

Нагадаємо, раніше Лукашенко назвав страйки на підприємствах "ножем у спину" і закликав звільняти страйкарів.

Минулої п'ятниці найбільшими білоруськими промпідприємствами прокотилася хвиля протестних мітингів: на МАЗі, МТЗ, БелАЗі, Білоруськалії, Нафтані, Мозирському НПЗ. Робітники вимагали припинити насильство до учасників вуличних акцій і підтримали проведення повторних виборів президента за участю міжнародних спостерігачів. Страйки на підприємствах тривають досі.

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