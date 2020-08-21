Байден погодився стати кандидатом на пост президента США

Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно погодився стати кандидатом у президенти країни від Демократичної партії, передає Bloomberg.

Під час з’їзду партії, який відбувається у відеоформаті, Байден назвав великою честю прийняти цю пропозицію.

Байден пообіцяв на посаді президента служити "однаково старанно" всім американцям - і своїм прихильникам, і тим, хто його не підтримує. Він розкритикував чинного голову держави Дональда Трампа, зокрема за те, як той бореться з поширенням коронавірусу в США. "Наш нинішній президент не виконав свого найголовнішого обов'язку перед нацією: він не зміг захистити нас", - цитує Байдена Reuters.

"Нинішній президент занурив Америку в темряву протягом уже тривалого часу. Тут і зараз я даю вам слово: якщо ви довірите мені бути президентом, я буду видобувати з нас тільки хороше, а не погане, я буду союзником світла, а не темряви. Настав час для нас усіх об'єднатися, і всі разом ми можемо і обов'язково подолаємо цю епоху темряви в Америці", - заявив кандидат у президенти США від демократів.

Нагадаємо, Демократична партія затвердила Байдена як свого єдиного кандидата на виборах глави держави 19 серпня. Рішення було ухвалене на загальнонаціональному з'їзді в Мілуокі, штат Вісконсин.

Наступного дня демократи затвердили кандидатом у віцепрезиденти сенаторку від штату Каліфорнія Камалу Гарріс.

77-річний Байден двічі висував свою кандидатуру на виборах президента - у 1988 і 2008 роках. Першого разу він зняв свою кандидатуру, не дійшовши до стадії попередніх виборів. 2008-го Байден знявся після праймеріз, отримавши п'ятий результат у штаті Айова. Після цього Барак Обама запросив його взяти участь у кампанії як кандидата у віцепрезиденти. У листопаді того ж року Обама переміг республіканця Джона Маккейна і став президентом США.

Як показало соціологічне опитування служби SSRS, у середині серпня за демократів були готові проголосувати 50% респондентів, за Трампа і чинного віцепрезидента Майкла Пенса - 46% опитаних. При цьому на початку червня Байден випереджав чинного господаря Білого дому з результатом 55% проти 41%.

Вибори президента в США пройдуть 3 листопада.