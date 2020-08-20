У США арештували колишнього радника президента Дональда Трампа

Беннон і троє його спільників на власні потреби використали пожертви на будівництво стіни з Мексикою.

Стіву Беннону, колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа, котрий деякий час обіймав посаду головного радника президента зі стратегічних питань, пред'явлені звинувачення в злочинній змові з метою здійснення шахрайства.

Згідно з обвинувальним висновком, Беннон і троє його спільників порушили закон, збираючи пожертви на будівництво захисної стіни на кордоні США і Мексики. Згідно зі звинуваченням, їх жертвами могли стати сотні тисяч людей, передає Голос Америки.

Федеральні прокурори Манхеттена оголосили, що в незасекреченому обвинувальному висновку, крім Беннона, також фігурує низка інших осіб, в тому числі Брайан Колфаге, Ендрю Бадолато і Тімоті Ши. Фігурантів звинувачують в отриманні шляхом шахрайства 25 мільйонів доларів.

За словами прокурорів, донори кампанії вважали, що гроші підуть на будівництво прикордонної стіни. Однак Колфаге, якого називають публічною особою і засновником операції, отримав тисячі доларів, які витрачав на ведення розкішного способу життя.

Обіцянка побудувати стіну на кордоні з Мексикою стала одним з ключових елементів передвиборчої кампанії Трампа в 2016 році. Згодом а

дміністрація Трампа планувала побудувати 175 миль (близько 280 км) сталевого загородження на кордоні.