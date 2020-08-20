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За добу у світі від COVID-19 померли понад 6,6 тис. осіб

Усього зафіксовано 22 580 244 випадки інфікування.

За добу у світі від COVID-19 померли понад 6,6 тис. осіб
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 20 серпня у світі зареєстрували 271 795 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Усього у світі зафіксовано 22 580 244 випадки інфікування. Від ускладнень захворювання померли 791 002 пацієнти, з них 6 676 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 15,3 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень: США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна - на 31 місці.

Кількість померлих у США сягнула 176 337, хворих - 5 700 931. У Бразилії зафіксовано 3 460 413 інфікованих і 111 189  летальних випадків. В Індії інфіковано 2 835 822 осіб (+ 69,196 за добу), кількість смертей - 53 994 (+980 за добу).

У Росії 937 321 хворий і 15 989 летальних випадків.

Нагадаємо, 18 серпня в Китаї видали перший патент на вакцину проти COVID-19.

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