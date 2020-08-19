ЄС не визнає результатів президентських виборів у Білорусі

У Брюсселі завершився надзвичайний саміт з приводу ситуації в країні.

Голови держав і урядів країн Європейського Союзу не визнають офіційних результатів виборів президента Білорусі.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель після завершення надзвичайного саміту в Брюсселі з приводу ситуації в Білорусі.

За її словами, голосування "не було ні справедливим, ні вільним".

"Вибори не були ні справедливими, ні вільними, і з цієї причини результат цих виборів не може бути визнаний", - наголосила Меркель, яка з 1 липня по ротації є головою Ради ЄС.

Вона також нагадала про масові порушення на виборах.

Також Меркель засудила насильство щодо мирних протестувальників.

"Ми засуджуємо жорстоке насильство проти людей. Усі політв'язні повинні бути беззастережно звільнені. Крім того, необхідний національний діалог, на якому наполягає опозиція. Ми стоїмо (на боці, - Ред.) мирних демонстрантів", - резюмувала Меркель.

Голова Ради Європи Шарль Мішель, у свою чергу, пообіцяв санкції "відповідальним за насильство".

Він наголосив, що офіційні результати виборів не будуть визнані. Крім того, ЄС введе санкції проти "значного числа тих, хто відповідальний за насильство в республіці і фальсифікацію на виборах". Мішель закликав Мінськ знайти мирний вихід з кризи.

Саміт проходив у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Три людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країна не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь. З аналогічною заявою виступили депутати Європарламенту і назвали Лукашенка персоною нон ґрата.

Канада також не визнає офіційних результатів президентських виборів і закликає Білорусь провести нові.

Головний кандидат від опозиції Світлана Тихановська раніше закликала Європейську раду не визнавати офіційних результатів голосування.