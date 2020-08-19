Президент Малі заявив про відставку, щоб уникнути кровопролиття під час перевороту

Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта оголосив про розпуск уряду та парламенту країни і заявив, що не має іншого вибору, як негайно подати у відставку.

Про це він сказав у ніч на середу, 19 серпня, у відеозверненні, яке транслювали державні телеканали Малі, передає DW.

Напередодні президента та прем'єр-міністра Малі затримали під час військового перевороту.

"Якщо певні елементи в наших збройних силах хочуть, щоб це закінчилося за допомогою їхнього втручання, хіба у мене є вибір?" - сказав Ібрагім Бубакар Кейта і додав, що "не хоче, щоб проливалася кров".

За декілька годин на державному телебаченні виступили представники заколотників. Вони пообіцяли провести нові вибори в "належний час".

Заступник начальника штабу військово-повітряних сил країни Ісмаель Ваге сказав, що "патріотичні сили Національного комітету порятунку народу вирішили взяти на себе відповідальність перед людьми та перед історією".

В останні тижні в Малі проходили акції протесту проти Кейти та його прем'єра Сіссе. Під час сутичок заколотників і їхніх супротивників загинули щонайменше п'ятеро осіб.

Спроба перевороту в країні сталася 18 серпня на великій військовій базі країни в Каті поблизу столиці Малі Бамако. На вимогу заколотників президент країни мав покинути Малі, щоб не допустити силового вирішення.

Держпереворот очолив полковник Національної гвардії Сади Камара. До нього приєдналися заступник начальника військової школи підполковник Мама Секу Лелета, полковник Збройних сил Дьо.

Зауважимо, що у 2012 році повстання на базі Каті призвело до того, що тодішній президент Малі Амаду Туре пішов у відставку. Ідентична ситуація сталася і в 1991 році.

Акції протесту в Малі тривають з червня, учасники вимагають відставки президента країни, якого звинувачують у нездатності відновити безпеку і боротися з корупцією.