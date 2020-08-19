“Я/мы за честные новости”: почему белорусские журналисты уходят из государственных СМИ

В это время, по данным ТАСС , в эфире телеканала "Беларусь-1" транслировали старые выпуски новостей, а в какой-то момент, судя по видео телеграмм-канала «Nexta Live» , вообще показывали пустой диван, без ведущих.

"Главный эфир" вчера — это же просто издевательство, какие 70 тысяч? Почему нельзя показать объективно?" — обсуждали между собой вечерний выпуск сотрудники "Белтелерадиокомпании", передает Тут.Бай .

В воскресном выпуске новостей на главном государственном телеканале Беларуси заявили, что на митинг в поддержку президента Александра Лукашенко пришло свыше 70 тысяч людей, хотя по независимым оценкам их количество не превышало 10 тысяч. На следующее утро, 17 августа, сотрудники Белтелерадиокомпании вышли на забастовку с плакатами "Я/мы за честные новости". Они потребовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.

Фото: tut.by Забастовка сотрудников Белтелерадиокомпании

Слухи о том, что сотрудники самой большой государственной телерадиокомпании страны решили объявить забастовку, появились еще 15 августа - после встречи коллектива медиахолдинга с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

Тогда чиновница заявила, что 80% избирателей на выборах проголосовали за действующего главу государства Александра Лукашенко. Однако, не голосовавшие за него сотрудники компании стали поднимать руки, и таких в зале оказалось большинство.

На фоне протестов и цензуры на государственном телевидении несколько десятков журналистов решили уволиться. Среди них, и сотрудники Белтелерадиокомпании. Мы поговорили с ними о причинах такого решения и особенностях функционирования цензуры в Беларуси.

"Не могу сказать действующий… Александр Лукашенко”

Макс Островский - ведущий проекта криминальных новостей "ЧП.ВУ”, уволился после 5 лет работы на телевидении. Среди гостей его программы были и сотрудники МВД. Сейчас, говорит журналист, любой из них может оказаться причастным к разгонам мирных митингов.

"Были до выборов представители МВД - но это было что-то совсем не политическое. А сейчас (в разгонах - LB.ua) участвуют все. Брошены все силы, начиная от наркоконтроля", - отмечает Островский.

По его словам, сотрудники государственных СМИ привыкли к обстоятельствам, которые не могут изменить, но выборы и последующие задержания мирных протестующих повлияли на ситуацию.

"Полная консолидация общества с тем, чтобы даже не за кого-то проголосовать, а против кого-то… У меня, как у гражданина, такая же позиция. Плюс, мы видим, что людей сейчас пытают. И с какими побоями люди выходят из Окрестина. Многие не могли найти людей. Это шокирует всех. На главной полосе Комсомольской правды - синяки людей и заявление МВД о том, что издевательств не было. Это не оставляет равнодушным никого", - отметил ведущий.

Макс Островский признает: информация о нескольких тысячах задержанных и кадры увечий, нанесенных им в центрах изоляции, не могли бы появиться на государственном телевидении. Освещаются только заявления президента и его окружения.

"Не могу сказать действующий… Александр Лукашенко что-то говорил о том, что не стоит добивать лежачих, потому как мы славяне. Это пойдет, наверное, в госсми. А так про это никто не говорит. Эти темы, я так понимаю, табу. Телеграмм-каналы, негосударственные СМИ это дают, оттуда мы эту информацию узнаем. Кроме того, у каждого есть своя история, у каждой семьи есть знакомый, с которым там что-либо произошло, кто стал очевидцем задержания - нелепого и незаконного. Каждый это видел, не надо даже читать новости", - говорит Островский.

Сам он уверяет: никогда не голосовал за Лукашенко, но сейчас "вся страна, абсолютное большинство, за него не голосовало".

"Мы увидели более 80% по итогу. И всех это оскорбило, как и меня. Наши голоса украли, это абсолютно точно", - говорит журналист.

Фото: EPA/UPG

На вопрос о том, участвовал ли он в митингах, Максим Островский отвечает с гордостью: "Я ходил на разрешенные митинги Светланы Тихановской. Сейчас выхожу на мирные акции каждый день". Тут же он подчеркивает, что в нынешних условиях даже никуда выходить не надо - митинги проходят в каждом микрорайоне Минска.

По его мнению, митинги обязательно приведут к смене власти, в противном случае, журналист планирует на время уехать из страны.

“Никто не может понять природу такой жестокости"

Владимир Бурко пять лет вел главную военную программу на телевидении Белоруссии. Он уволился на фоне протестов в стране, а позже - записал видеообращение к военным.

«Вы ждете приказа. Вы прекрасно осознаèте, каким будет этот приказ, и скорее всего понимаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю… Одумайтесь, пока не поздно», — сказал он в своем обращении.

Как объяснил Бурко в комментарии LB.ua, он призывал военных, в частности, пытаться поговорить со своим руководством.

Фото: vladimir_burko / Instagram Владимир Бурко

"Они все, и руководство Минобороны, и главы МВД, и все структуры сидят за одним круглым столом, собираются каждый день. Предложить, попросить остановить зверство... Потому что по-другому я назвать это не могу. Причем зверство, от которого волосы встают дыбом, и никто не может понять откуда природа этого зверства", - говорит Бурко.

По словам ведущего, никто из военных, с которыми он общался, "не может понять природу такой жестокости (при разгоне мирных митингов, - LB.ua)”.

"Это и приказ, и инициатива, и что-то ещё. Но что - непонятно", - размышляет журналист.

Что касается причин увольнения, признается: перед выборами повестка изменилась, стала более политизированной: "Ушел я 16-го июля. Ровно через 2 дня у меня был последний эфир после нерегистрации Бабарико и Цепкало кандидатами. Я уже предвидел и прогнозировал то, что будет дальше".

По словам Владимира, на телеканале всегда присутствовала цензура: журналистам его программы никто не писал тексты "сверху", однако они шли на утверждение в Министерство обороны. При этом, такое положение дел Бурко считает нормальным.

Фото: EPA/UPG Лукашенко во время военных учений Россия-Беларусь «Запад 2017», 20 сентября 2017.

"Телекомпания полностью спонсируется Министерством обороны. Все материалы, все тексты, все подводки шли на утверждение человеку из министерства. Было ли отображение позиции власти в новостях? Безусловно. Мы никогда не говорили ни о чем плохом, мы всегда говорим о хорошем. За редким исключением мы не обсуждали проблемы. Мы всегда гордились, хвастались, показывали только самое лучшее. Однако, хозяин - барин. Министерство платит деньги - соответственно, контролирует тот контент, который выпускает. Смущало ли меня присутствие цензуры? Да. Но в наше стране ты к этому очень быстро привыкаешь, потому что альтернативы нет вообще. Поэтому, как это не прискорбно, существует метод приспособленчества", - рассказывает журналист.

Бурко допускал, что вернется на телеканал после выборов. Однако после задержаний мирных протестующих ОМОНом, после оживления среди военных решил: “Назад дороги нет”.

"Я не была на митингах, потому что я боюсь"

Журналистка Белтелерадиокомпании, лауреат специальной премии президента деятелям культуры и искусства Антонина Станкевич последние два года была в декретном отпуске. После отключения интернета и массовых акций солидарности решила: “Пусть я и в домике, но я не хочу, чтобы моя трудовая лежала в Белтелерадиокомпании”.

По словам журналистки, ей было стыдно.

“9 августа прошли выборы, а что началось потом - знает весь мир. Увы, не благодаря мне и моим коллегам. Мне было чертовски стыдно. Плюс совершенно беспардонная история с отключенным интернетом, как будто в 21 веке это кого-то остановит. А 12 августа около 10.30 утра я открыла портал тут.бай, увидела девочек в белом на Комаровке. На следующий день я приехала и написала заявление”, - рассказала Антонина в комментарии LB.ua.

Фото: ВК Антонина Станкевич

Станкевич признается: не смотрит новости на государственных телеканалах, но уверена, что акции не освещаются. При этом вопрос о том, сталкивалась ли журналистка с цензурой, ставит ее в тупик.

“Какой-то глобальной цензуры я не ощущала конкретно на себе. Мне не очень интересна политическая тематика, я работала в том, что идет под тегом "общество". Были какие-то вещи, которые мне не нравились. Например, принято какое-то решение на городском уровне, и ты понимаешь, что это фуфло. Но не можешь записать эксперта, который скажет: “Фуфла вы придумали”. Стараешься подавать: “Ну, вот, придумали”. Но это не отменяет того, что у нас были критические репортажи, нам можно было ругать местную власть, на региональном уровне”, - объясняет Антонина Станкевич.

Журналистка не осуждает тех коллег, которые продолжили работать в государственных СМИ. По ее мнению, это решение каждый должен сделать для себя сам.

Сама Антонина на акции солидарности не ходила - говорит, “боится сделать больно своей маме”.

После нашего разговора Антонина Станкевич прислала ссылку на новость о 16-летнем подростке, которого привезли в больницу из РУВД. Он был в коме. "И это тоже не покажут на Беларусь-1. А даже если бывшие коллеги попытаются, я уверена, семья не захочет идти на "БТ"", - отметила журналистка.

"Очень много угроз поступало мне и моим коллегам"

Корреспондент телеканала «Беларусь 1» Александр Лученок написал в своем Instagram: «Продержать Тихановскую в ЦИК 6 часов и надеяться, что поэтому белорусы не будут протестовать? Это еще больше разожжет народ, уже доказано! Символ протеста сегодня — не Тихановская, а сам народ!». Перед этим он уволился с телеканала, на котором проработал полтора года.

В комментарии LB.ua журналист сказал: его не устраивал ряд задач, которые ставились перед сотрудниками.

Фото: соцсети Александр Лученок (справа)

"Я не люблю несправедливость. Избирательная кампания была полна таких моментов. Мне очень не нравилось то, что происходит, и я понимал, что доверие к белорусскому телевидению у народа просто стирается. Так я понял, что никого смысла в моей работе там больше нет", - объяснил он.

По словам журналиста, в его отделе, который раньше состоял из 10 человек, сейчас осталось около половины сотрудников. Но связано это не только с гражданской позицией, но с угрозами в адрес сотрудников телеканала: "Возможно, они испугались, потому как очень много гневных комментариев и угроз поступало моим коллегам, в том числе и мне", - говорит Лученок.

Несмотря на свое увольнение, цензуру и политизацию новостей Александр Лученок, как и остальные герои этого материала, считает естественными явлениями.

“Цензуру я ощущал конечно. Но не в той степени, как это представляют. Когда работаешь на государственном канале, у тебя вырабатывается внутренняя цензура. Ты понимаешь, что нужно говорить, что не нужно".

**

Нам удалось насчитать несколько десятков сотрудников государственных СМИ, уволившихся на фоне протестов. В том числе ушел руководитель президентского пула Дмитрий Семченко. Некоторые из уволившихся отказались публично объяснять свою позицию.

В то же время, десятки журналистов были задержаны в ходе митингов - это как представители белорусских СМИ, так и журналисты иностранных государств, в частности, России, Украины, Польши.

Фото: EPA/UPG Во время протестов в Минске, 9 августа 2020

Как рассказал LB.ua заместитель руководителя «Белорусской ассоциации журналистов» Борис Горецкий, таких случаев - 68. В частности, зафиксировано 29 фактов насилия против журналистов. “Остается задержанным один журналист, ждем освобождения”, - отметил он.

После того, как общее количество задержанных приблизилось к 7000, глава МВД Беларуси Юрий Караев поручил подчиненным "не трогать" журналистов на массовых акциях протеста, "кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка".