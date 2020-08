“Я/мы за честные новости”: почему белорусские журналисты уходят из государственных СМИ

View this post on Instagram

Сегодня я прекратил сотрудничество с Белтелерадиокомпанией. Могу сказать только спасибо всей команде телеканала «НТВ-Беларусь» за почти 5 лет совместной работы. «ЧП.by» - нужный проект, где мне не приходилось переступать через совесть. Но СЕГОДНЯ я понимаю, что не смогу быть честным перед собой при встрече в эфире с некоторыми гостями программы. Я верю, что всё изменится и мы не будем делить друг друга на проценты. Мы великая нация и достойны того, чего хотим! P.S. #насмалономыесть - уже не актуально, #НасМногоИмыЕсть #Беларусь