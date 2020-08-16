Оновлення 13:50. Біля Будинку уряду у Мінську почався провладний мітинг, на який приїхав президент Олександр Лукашенко, передає tut.by.

Люди виступають на сцені. Лідер Ліберально-демократичної партії Білорусі Олег Гайдукевич під час виступу заявив, що "країна у небезпеці, ми можемо її втратити". Слово надали також командиру ОМОНу, працівникам підприємств.

На мітингу помітили прем’єр-міністра Білорусі Романа Головченка, очільника адміністрації президента Ігоря Сергєєнка, голову Ради Республіки Наталію Кочанову.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

12:05. До Мінська звозять бюджетників на провладний мітинг. Відео колон автобусів, які прямують у бік білоруської столиці опублікувало TUT.by.

Видання пише, що отримало повідомлення від працівників понад десяти великих підприємств Білорусі про те, що їх примушують їхати на мітинг за Олександра Лукашенка.

Крім того, на акцію зганяють держслужбовців, військових, яких просять прийти у цивільному одязі. Подібні пропозиції також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям, працівникам державних ЗМІ, зазначає видання.

"Багато пишуть, що поїдуть на мітинг через погрози звільнення. Спонукання до приїзду до Мінська приходять з різних областей, районів, міст, сіл. Люди висловлюють невдоволення не тільки тим, що їх змушують бути на мітингу, а також погрожують звільненням і неприємностями на роботі, але і тим, що з регіонів потрібно рано виїжджати, щоб бути в столиці у зазначений час", - йдеться у повідомленні.

Мітинг на підтримку чинного президента Білорусі заплановано на 12.00 біля будинку уряду на площі Незалежності у Мінську. У повідомленні провладної громадської організації "Біла Русь" вказано, що акція буде мирною, на ній зберуться всі, "кому дорога батьківщина і хто проти поділу країни на два табори".

Цього ж дня у центрі Мінська заплановано історичний марш "За свободу". Протестувальники вимагатимуть, щоб Лукашенко пішов з посади президента.