Помер молодший брат Трампа

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Молодший брат президента США Дональда Трампа Роберт помер у віці 71 року. Про це повідомив американський президент, його заява опублікована на сайті Білого дому.

"З важким серцем повідомляю, що сьогодні помер мій чудовий брат Роберт. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом", - написав президент.

Про те, що Роберт Трамп знаходиться у лікарні, стало відомо в п'ятницю, 14 серпня. У той же день президент США відвідав свого брата в госпіталі в Нью-Йорку, зазначивши, що той переживає "важкі часи". Подробиць він не повідомив.

Телеканал CNN з посиланням на джерело повідомив, що брат президента хворів кілька місяців.

Роберт Трамп народився у 1948 році, він був на два роки молодший за чинного американського президента. Займав посаду високопоставленого керівника в Trump Organization, потім пішов на пенсію.

У січні 2016-го, коли його старший брат балотувався на посаду глави держави, Роберт Трамп заявив, що підтримує його "на тисячу відсотків".

Нагадаємо, у липні голлівудська актриса Олівія де Гевілленд, яка зіграла у "Звіяних вітром", померла у віці 104 років.