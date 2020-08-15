За офіційною версією, чоловік загинув від вибуху піротехнічного предмета, який хотів кинути в силовиків

Фото: apimages.com

Associated Press опублікувало знімок загиблого біля станції метро "Пушкінська" в Мінську учасника акції протесту Олександра Тарайковского, який спростовує офіційну версію трагедії.

Фото опубліковане на сайті видання.

На знімку на грудях чоловіка видно червону пляму, хоча за офіційною версією він загинув від вибуху піротехнічного предмета, який нібито планував кинути у силовиків.

Чоловік в шортах і білій футболці стоїть на дорозі, а навпроти нього - кілька людей у формі. На грудях видно червона пляма. Якихось ознак "піротехнічного предмета" на фото нема.

"На цьому зображенні, взятому з відеозапису Associated Press Television, знятого в понеділок, 10 серпня 2020 року, відображений мітингувальник, в якому впізнали Олександра Тарайковского, пораненого під час мітингу в Мінську, Білорусь... Оператор Associated Press зафіксував, як протестуючий впав, а потім лежав нерухомо ", - йдеться в описі до фото.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%. Одразу після закриття виборчих дільниць у містах Білорусі почалися масові акції протесту, які жорстоко розганяли правоохоронці.

10 серпня загинув один із демонстрантів - 34-річний Олександр Тарайковський. Також повідомлялося про одного загиблого. 13 серпня МВС Білорусі повідомило про 6700 затриманих. Після цього в країні почалися підкреслено мирні протести: у багатьох містах люди ставали у "ланцюги солідарності" з постраждалими від міліцейського насильства. До протестів приєдналися лікарі, вчителі, десятки держпідприємств.