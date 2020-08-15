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Затримані в Білорусі волонтери Реуцький та Васильєв повернулися в Україну

Голова МЗС Кулеба подякував посольству Україні за допомогу.

Затримані в Білорусі волонтери Реуцький та Васильєв повернулися в Україну
Костянтин Реуцький і Євген Васильєв
Фото: hromadske.radio

Українську журналісти і волонтери благодійної організації "Восток SOS" Костянтин  Реуцький та Євген  Васильєв повернулися в Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Костянтин Реуцький і Євген Васильєв тільки перетнули кордон. Вони вже в Україні, а значить, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила ряд питань і забезпечила логістику", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, щодо Реуцького і Васильєва, затриманих 12 серпня в Білорусі, порушили кримінальну справу за фактом масових заворушень у Мінську 10-12 серпня. За інформацією правозахисників, слідчі конфіскували комп’ютер Реуцького та український паспорт Васильєва.

Україна звернулася до влади Республіки Білорусь з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих волонтерів. 14 серпня їх випустили з СІЗО.

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