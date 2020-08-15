Затримані в Білорусі волонтери Реуцький та Васильєв повернулися в Україну

Українську журналісти і волонтери благодійної організації "Восток SOS" Костянтин Реуцький та Євген Васильєв повернулися в Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Костянтин Реуцький і Євген Васильєв тільки перетнули кордон. Вони вже в Україні, а значить, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила ряд питань і забезпечила логістику", - написав він у Twitter.

Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020

Нагадаємо, щодо Реуцького і Васильєва, затриманих 12 серпня в Білорусі, порушили кримінальну справу за фактом масових заворушень у Мінську 10-12 серпня. За інформацією правозахисників, слідчі конфіскували комп’ютер Реуцького та український паспорт Васильєва.

Україна звернулася до влади Республіки Білорусь з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих волонтерів. 14 серпня їх випустили з СІЗО.