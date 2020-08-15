На Харківщині чоловік "замінував" Пенсійних фонд, щоб "провчити" співробітників

Поліцейські евакуювали з будівлі 15 осіб, вибухівки не виявлено.

На Харківщині поліцейські викрили псевдомінера відділення Пенсійного фонду. Як з’ясувалось, у чоловіка виник конфлікт з працівниками установи і він вирішив їх таким чином "провчити".

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

14 серпня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на телефон райвідділення Пенсійного фонду зателефонував невідомий та повідомив, що будівля замінована. За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група, кінологи, працівники вибухово-технічного управління, співробітники ДСНС і медики.

Поліцейські евакуювали 15 осіб та оглянули 438 квадратних метрів будівлі, а також 1905 квадратних метрів прилеглої території.

Вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявили.

Вже за кілька годин особу псевдомінера встановили - ним виявився 60-річний мешканець села Олександрівка.

Нагадаємо, 9 серпня біля Південного вокзалу у Києві перекривали рух через повідомлення про підозрілий предмет.