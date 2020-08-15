У Києві легковик після ДТП влетів у кав'ярню на зупинці, є постраждалі (оновлено)
У Києві легковик після ДТП влетів у кав'ярню на зупинці, є постраждалі (оновлено)
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Хроніка протестів у Білорусі. День шостий. Текстова онлайн-трансляція
Хроніка протестів у Білорусі. День шостий. Текстова онлайн-трансляція
Лукашенко: "Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Вас і ваших дітей використовують як гарматне м'ясо"
Лукашенко: "Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Вас і ваших дітей використовують як гарматне м'ясо"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Вадима Тітушка призначили віцепрезидентом Федерації змішаних єдиноборств Київщини, але зразу звільнили
Вадима Тітушка призначили віцепрезидентом Федерації змішаних єдиноборств Київщини, але зразу звільнили
Після розмови Лукашенко з Путіним в Кремлі пообіцяли "врегулювати всі проблеми" (оновлено)
Після розмови Лукашенко з Путіним в Кремлі пообіцяли "врегулювати всі проблеми" (оновлено)
У МОЗ оновили поділ регіонів за рівнями карантину - Київ у "жовтій" зоні
У МОЗ оновили поділ регіонів за рівнями карантину - Київ у "жовтій" зоні
У Києві з 17 серпня посилять карантин
У Києві з 17 серпня посилять карантин
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Харківщині чоловік "замінував" Пенсійних фонд, щоб "провчити" співробітників

Поліцейські евакуювали з будівлі 15 осіб, вибухівки не виявлено.

На Харківщині чоловік "замінував" Пенсійних фонд, щоб "провчити" співробітників
Фото: hk.npu.gov.ua

На Харківщині поліцейські викрили псевдомінера відділення Пенсійного фонду. Як з’ясувалось, у чоловіка виник конфлікт з працівниками установи і він вирішив їх таким чином "провчити".

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

14 серпня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на телефон райвідділення Пенсійного фонду зателефонував невідомий та повідомив, що будівля замінована. За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група, кінологи, працівники вибухово-технічного управління, співробітники ДСНС і медики.

Поліцейські евакуювали 15 осіб та оглянули 438 квадратних метрів будівлі, а також 1905 квадратних метрів прилеглої території.

Вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявили.

Вже за кілька годин особу псевдомінера встановили - ним виявився 60-річний мешканець села Олександрівка.

Нагадаємо, 9 серпня біля Південного вокзалу у Києві перекривали рух через повідомлення про підозрілий предмет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також