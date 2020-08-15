Старшому офіцеру Чопського прикордонного загону повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди за сприяння в контрабанді тютюнових виробів через державний кордон.

Про це повідомила Військова прокуратура Західного регіону України.

За даними слідства, прикордонник передав частину хабаря - $4тис. - керівнику одного з підрозділів Чопського прикордонного загону (з раніше домовлених $5 тис.) за сприяння місцевим мешканцям у нестворенні перешкод у переміщенні тютюнових виробів.

"Планували перекидати контрабанду, а саме - 28 560 пачок цигарок, - катапультою з модифікованого санітарного УАЗу. Для маскування цієї протиправної діяльності діяли вони після опівночі", - пояснили у прокуратурі.

Тривають слідчі дії. Проведено обшук за місцем проживання прикордонника та його співучасників. Вилучено транспортний засіб та майно, що знаходилось у ньому, а також технічні засоби для упаковки тютюнових виробів, радіокерований безпілотний літальний апарат, пристрої для керування літальним апаратом чи використання катапульти, рації, прилади нічного бачення, а також інші речі, що містять докази протиправної діяльності.

Також проводяться допити свідків. Вирішуються питання щодо реєстрації кримінальних проваджень за ст.ст. 204 та 359 КК України, обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, 7 серпня на кордоні з Білоруссю у Чернігівській області виявили рекордну партію контрабандних сигарет - 530 тисяч пачок.