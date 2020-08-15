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На Закарпатті контрабандисти хотіли перекинути цигарки за кордон за допомогою катапульти

Повідомлено про підозру старшому офіцеру Чопського прикордонного загону.

На Закарпатті контрабандисти хотіли перекинути цигарки за кордон за допомогою катапульти

Старшому офіцеру Чопського прикордонного загону повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди за сприяння в контрабанді тютюнових виробів через державний кордон.

Про це повідомила Військова прокуратура Західного регіону України.

За даними слідства, прикордонник передав частину хабаря - $4тис. - керівнику одного з підрозділів Чопського прикордонного загону (з раніше домовлених $5 тис.) за сприяння місцевим мешканцям у нестворенні перешкод у переміщенні тютюнових виробів.

"Планували перекидати контрабанду, а саме - 28 560 пачок цигарок, - катапультою з модифікованого санітарного УАЗу. Для маскування цієї протиправної діяльності діяли вони після опівночі", - пояснили у прокуратурі.

Тривають слідчі дії. Проведено обшук за місцем проживання прикордонника та його співучасників. Вилучено транспортний засіб та майно, що знаходилось у ньому, а також технічні засоби для упаковки тютюнових виробів, радіокерований безпілотний літальний апарат, пристрої для керування літальним апаратом чи використання катапульти, рації, прилади нічного бачення, а також інші речі, що містять докази протиправної діяльності.

Також проводяться допити свідків. Вирішуються питання щодо реєстрації кримінальних проваджень за ст.ст. 204 та 359 КК України, обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, 7 серпня на кордоні з Білоруссю у Чернігівській області виявили рекордну партію контрабандних сигарет - 530 тисяч пачок.

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