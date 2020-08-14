Платформа Ради Європи назвала справу щодо ймовірного прослуховування журналіста Ткача загрозою свободі слова в Україні

Платформа Ради Європи для захисту журналістики і безпеки журналістів оприлюднила дані про ймовірне прослуховування або його спробу в квартирі журналіста "Радіо Свободи" Михайла Ткача.

Платформа віднесла цю справу до категорії подій, "що мають "охолоджувальний ефект" для свободи медіа", зазначається на офіційному сайті.

Після опублікування цього повідомлення на платформі Ради Європи український уряд повинен офіційно відреагувати на нього, зазначає "Радіо Свобода". Заява була зроблена за поданням Європейської федерації журналістів – європейської регіональної організації Міжнародної федерації журналістів.

Платформа РЄ підкреслила, що поки що уряд України не надав пояснень щодо цієї справи. Зазначається також, що поліція не доклала достатніх зусиль для виявлення слідів спроб встановлення прослуховування в помешканні журналіста.

Нагадаємо, що 8 серпня журналіст програми розслідувань "Схеми" Михайло Ткач виявив у своєму помешканні ознаки прослуховувального пристрою. Він також заявив, що отримував попередження про те, що його журналістська діяльність "дратує високопосадовців і по ньому почали активно працювати".

Проте в поліції заявили, що не виявили "прослушки" у квартирі журналіста програми розслідувань "Схеми" Михайла Ткача, але відкрила справу про порушення приватного життя.