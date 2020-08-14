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В Україні з'явився чат-бот, що допомагає батькам розрахувати вартість шкільного навчання

Сервіс допомагає обрати школи залежно від фінансової та часової спроможності. 

В Україні з'явився чат-бот, що допомагає батькам розрахувати вартість шкільного навчання
Фото: facebook/Yuriy Husyev

В Україні з'явився чат-бот "Наталя, мама та освітянка", який допомагає батькам визначитися з форматом шкільної освіти та розрахувати необхідний для навчання дітей бюджет і час.

Бот працює у Telegram і Viber. Ініціатором проєкту виступила школа англійської мови Green Country.

"У цьому боті ми спробували об’єднати всі можливі фактори та дати максимально детальні пояснення того, як можна було б облаштувати освітній процес у сучасних реаліях”, — розповіла засновниця Green Country Наталія Лотоцька. 

Підказки для користувачів бота формуються на основі пріоритетів у навчанні - академічне навчання, безпека та психологічний комфорт. Також враховуються фінансова спроможність витрат на шкільну освіту та час. Залежно від обраних параметрів радять, яку школу обрати та як організувати додаткові заняття.

Нагадаємо, що в липні на сайті Міністерства і освіти запустили чат-бот з питань вступної кампанії в заклади освіти. Користувачі могли отримати оперативну допомогу від фахівців про терміни та особливості вступної кампанії-2020. 

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