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В Івано-Франківську учні повернуться до шкіл, незважаючи на рішення уряду, - мер міста

Зараз у школах наносять спеціальні розмітки руху, облаштовують місця для скринінгу температури і закуповують дезінфектори.

В Івано-Франківську учні повернуться до шкіл, незважаючи на рішення уряду, - мер міста
Руслан Марцинкив
Фото: скриншот видео

У Івано-Франківську триває підготовка шкіл до повернення дітей до очного навчання з 1 вересня. Про це заявив міський голова Руслан Марцінків.

"Незалежно від рішень уряду та поділів на зони карантину, постійних змін і роз'яснень - діти 1 вересня йдуть до школи!" - написав він у фейсбуці.

Марцінків повідомив, що у школах наносять спеціальні розмітки руху, облаштовують місця для скринінгу температури і закуповують дезінфектори.

"Зараз школи активно готуються, створюють всі умови для повноцінного звичайного та комфортного навчання учнів. Наносимо спеціальні розмітки руху, облаштовуємо місця скринінгу температури та закуповуємо дезінфектори. Ми дбаємо за здоров’я дітей, але і дбаємо за належну освіту! Уряд змінює умови щодня, але ми ставимо ціль - створити всі можливі умови та розпочати навчання і повноцінне життя з 1 вересня. Цей вірус з нами надовго, і ми мусимо навчитися з ним жити", - додав мер Івано-Франківська.

Нагадаємо, епідемічна ситуація в Івано-Франківській області не відповідає критеріям для послаблення карантину, оскільки відсоток виявлення захворювання вищий за встановлене значення - 11%.

За добу зафіксовано 114 нових випадків захворювання, два летальні випадки та 83 одужання. Хворіють 3 467 осіб.

Усього в Україні за минулу добу лабораторно підтвердили 1158 нових випадків COVID-19.

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