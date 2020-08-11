У середу в Києві обіцяють до +23, без дощу

У середу, 12 серпня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, удень +21...+23 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, удень +22...+28 градусів, у Рівненській області +20...+25 градусів, на Закарпатті +26...+31 градус.

У Карпатах без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, удень +14...+19 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, удень +25...+27 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, удень +24...+26 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, удень +27...+29 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, удень +18...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +22...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +23...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, удень +25...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, удень +29...+31 градус.

11 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси.