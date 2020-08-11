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Окупанти знову порушили мирні домовленості на Донбасі

Ворожу провокацію зафіксовано біля Красногорівки.

Окупанти знову порушили мирні домовленості на Донбасі
Фото: EPA/UPG

10 серпня збройні формування Російської Федерації знову порушили мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

"Неприцільний постріл не становив загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться у зведенні.

У штабі запевняють, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Зазначають, що від початку поточної доби, 11 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора штаб констатував відсутність поранень і бойових втрат у лавах ОС за пів місяця режиму "тиші" на Донбасі.

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