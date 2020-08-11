Окупанти знову порушили мирні домовленості на Донбасі

10 серпня збройні формування Російської Федерації знову порушили мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

"Неприцільний постріл не становив загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться у зведенні.

У штабі запевняють, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Зазначають, що від початку поточної доби, 11 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора штаб констатував відсутність поранень і бойових втрат у лавах ОС за пів місяця режиму "тиші" на Донбасі.