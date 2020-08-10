Соціальну допомогу зменшать

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Тепер субсидії і пільги будуть враховуватися як дохід!

Як буде проводитися розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім'ї: потрібно порахувати загальну суму сукупного доходу за визначений законодавством період і поділити її на шість.

А для визначення середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї слід середньомісячний сукупний дохід сім'ї поділити на кількість її членів.

Щоб визначити потрібну суму, тепер треба враховувати: зарплату після відрахування податків, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсії, стипендії, соцвиплати, в тому в числі субсидії та пільги на оплату ЖКГ, покупку твердого палива і скрапленого газу, допомогу з безробіття, перекази з-за кордону, доходи від продажу молочних продуктів і сировини, продукції тваринництва...

Проте, враховуватися не будуть: соцвиплати при народженні дитини, разові виплати при усиновленні, виплати матерям-героїням, соцдопомогу дітям-сиротам, аліменти, доходи від розміщення депозитів, допомога на поховання…

Метою є штучне збільшення середнього доходу сім'ї. У результаті сім'я, яка потребує соціальної допомоги, буде отримувати її в меншому розмірі, або ж не буде взагалі. Таким чином, влада планує заощадити на соцвиплатах...