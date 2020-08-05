Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
З безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису SOS на піску врятувати трьох людей
З безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису SOS на піску врятувати трьох людей
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
Лопес відмовився від бою з Ломаченком за чотири чемпіонські пояси
Лопес відмовився від бою з Ломаченком за чотири чемпіонські пояси
В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради
В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради
"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді
"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
У Бейруті стався потужний вибух
У Бейруті стався потужний вибух
Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
ГоловнаПолітика

Зеленський підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

Закон вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Зеленський підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до ст.8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо посилення соціального захисту учнів, студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та деяких інших осіб" № 785-ІХ.

Про це повідомляється на сайті президента.

Документом передбачено збільшення розміру стипендії та щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Згідно із законом, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їхнього числа, а також учням, студентам (курсантам), які під час навчання та у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, надано право на отримання соціальної стипендії, посадового окладу в усіх закладах вищої освіти, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

Розмір соціальної стипендії, посадового окладу становить не менше 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення такими дітьми 18 років - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, 14 липня Рада прийняла Закон "Про внесення змін до ст.8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також