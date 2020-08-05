Україна закликала світ не допустити реабілітації Сталіна в Росії

Міністерство зовнішніх справ України звернуло увагу світової спільноти на спроби реабілітації в Росії диктатора Йосипа Сталіна та намагання виправдати злочини радянської влади.

Про це йдеться в коментарі МЗС до дня початку Великого терору 30-х років ХХ століття, оприлюдненому пресслужбою відомства.

"Міжнародна спільнота не має права заплющувати очі на такі кричущі порушення прав людини в Росії, на згортання демократії, реабілітацію Сталіна та цензурування історії. Адже сталінський дух необхідний нинішньому керівництву Кремля для того, щоб забезпечити собі необмежену владу, а також реалізувати свої агресивні плани відродження російської імперії", - заявили в МЗС.

У документі зазначається, що 5 серпня Україна вшановує пам’ять жертв Великого сталінського терору. Саме цього дня 1937 року набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про антирадянські елементи", яка запустила маховик масового винищення. Жертвами репресій стали мільйони людей. "Від несправедливого арешту, концтаборів і страти не був застрахований ніхто, адже метою терору було зламати всіх, вбити саму можливість мати власну думку", - заявили в МЗС.

У міністерстві наголосили на тому, що в Україні Великий терор став продовженням Голодомору, але головний удар був спрямований на інтелектуальну еліту нації.

"Репресії в Україні були особливо жорстокими, адже Кремль намагався упокорити бунтівну українську націю, яка щойно здійснила спробу утворити свою незалежну державу. Внаслідок рішення, прийнятого 5 серпня 1937 року, протягом кількох днів жовтня-листопада в карельському урочищі Сандармох було страчено майже триста представників української інтелігенції - вчених, митців, державних діячів. Серед них творець модерного українського театру Лесь Курбас, поет-неокласик Микола Зеров, драматург Микола Куліш, письменники Валер’ян Підмогильний, Марко Вороний, Олекса Слісаренко, яких ми називаємо "розстріляним відродженням", - йдеться в коментарі відомства.

Українське МЗС наголосило, що у наш час в Росії відроджується культ Сталіна, а влада вдається до репресій, від яких страждають у тому числі громадяни України на окупованих росіянами територіях.

"На жаль, антигуманні репресії свободи слова та вираження поглядів не відійшли в минуле з розпадом СРСР. Сьогодні в Росії активно відроджується культ Сталіна, а політика історичної пам’яті спрямована на замовчення, применшення або виправдання злочинів радянської влади. Більше того, репресії в дусі сталінського НКВД тривають і сьогодні. Окупувавши Крим і частину Донбасу, Росія провадить на цих територіях масові репресії. Убивства, зникнення людей, арешти, несправедливі суди та жорстокі тортури стали там повсякденним явищем. Жертвою переслідувань у Криму стала ціла нація – кримські татари, корінний народ півострова. Ця політика стала продовженням злочину депортації кримськотатарського народу 1944 року", - заявили в МЗС.

Там наголосили на непоодиноких випадках політичних переслідувань у Росії тих, хто бореться за встановлення історичної справедливості. Так, 22 липня історика Юрія Дмитрієва, який досліджував сталінські репресії, засудили до 3,5 років. "Саме тридцятилітня діяльність Дмитрієва з викриття злочинів радянського режиму під час Великого терору і стала справжньою причиною його переслідувань", - вважають в українському МЗС.

Дипвідомство звернулося до світової спільноти із закликом не ігнорувати факти порушень прав людини і реабілітацію Сталіна в Росії.