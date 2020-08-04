НАЗК розпочало перевірку декларацій 12 заступників міністрів

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій 19 посадовців, зокрема 12 заступників міністрів. Таким чином, з початку перезапуску НАЗК до перевірки взято 522 декларації.

Про це інформує пресслужба агентства.

Серед цих суб’єктів декларування 12 теперішніх та колишніх заступників міністрів:

Дмитро Абрамович, перший заступник Міністра інфраструктури;

Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації;

Віталій Василик, заступник Міністра юстиції;

Юрій Гримчак, колишній заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;

Михайло Загрійчук, колишній заступник Міністра охорони здоров’я;

Тарас Качка, заступник Міністра розвитку економіки торгівлі і сільського господарства;

Станіслав Ковалевський, колишній заступник Міністра енергетики та захисту довкілля;

Валерія Коломієць, заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції;

Іван Ліщина, заступник Міністра юстиції;

Любомира Мандзій, заступник Міністра освіти і науки;

В’ячеслав Негода, заступник Міністра розвитку громад та територій;

Лев Парцхаладзе, колишній заступник Міністра розвитку громад та територій/колишній заступник Міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ.

Також НАЗК розпочало перевіряти низку посадовців:

Володимир Березнер, начальник Гайсинського управління ГУ ДПС у Вінницькій області;

Олексій Бідненко, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції;

Олександр Бондаренко, Голова Дніпропетровської ОДА;

Костянтин Гейко, заступник начальника ГУ НП в Одеській області;

Михайло Романенко, депутат Кілійської міської ради;

Анна Сокол, адміністратор відділу адміністративних послуг Новгород-Сіверської міської ради;

Сергій Шило, перший заступник начальника Головного управління Держпраці в Харківській області.

Нагадаємо, що декларації для перевірки визначені новим Порядком проведення контролю.

Найпершими НАЗК перевіряє декларації осіб, які обіймали високі посади в 2019 році, навіть якщо на сьогодні вони змінили місце роботи; декларації осіб, стосовно яких було отримано інформацію про можливе порушення від громадян, медіа, юридичних осіб та правоохоронних органів.

На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав повну перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.

Також раніше НАЗК розпочало перевірку декларацій президентів, прем’єр-міністра та міністрів.

Нагадаємо, НАЗК склало і вручило президентові України два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями.

Я повідомляли, в липні Зеленський зізнався в порушенні законодавства і заявив, що "готовий нести відповідальність". Глава держави заявив Національному агентству із запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв'язку з ненаданням інформації про суттєві зміни в майновому стані. Однак ці зміни стосувалися облігацій внутрішньої державної позики на суму 5,1 млн гривень.

25 липня Печерський районний суд Києва постановив закрити адмінпровадження щодо президента Володимира Зеленського стосовно неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.