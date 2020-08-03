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Кравчук наполягає на посиленні інформаційного супроводу роботи ТКГ у Мінську

Українське суспільство має більше знати і розуміти, що відбувається на Мінських переговорах.

Кравчук наполягає на посиленні інформаційного супроводу роботи ТКГ у Мінську
Фото: РБК

У понеділок під час ознайомчої зустрічі з членами делегації голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук говорив про необхідність бути більш активними в переговорах і посилити інформаційну складову роботи української делегації в ТКГ. 

Про це розповів член делегації, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Костіна, Леонід Кравчук дуже енергійно підходить до своєї ролі, з ентузіазмом, неодноразово говорив про те, що треба ще активніше позиціонувати українську делегацію в цих переговорах.

Нардеп зазначив, що новий голова делегації України детально зупинявся на інформаційному забезпеченні переговорного процесу в рамках ТКГ.

"Кравчук вважає, що нам потрібно посилити, зокрема, інформаційний супровід нашої роботи. Щоб українське суспільство ще більше знало і розуміло, що відбувається на Мінських переговорах", - пояснив депутат.

Костін вважає, що делегація України проведе ще одну зустріч ближче до наступного засідання ТКГ і її робочих груп, яке заплановане на 18-19 серпня, і на цій зустрічі ще буде узгоджено позиції для представників України в кожній із підгруп.

Нагадаємо, 30 липня 2020 року президент України підписав указ про призначення Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

У вівторок, 28 липня, стало відомо, що голова української делегації в ТКГ, другий президент України Леонід Кучма складає свої повноваження.

Леонід Кучма представляв Україну на переговорах у Мінську з червня 2014 року по вересень 2018 року. Потім він заявив про відставку через "досягнення критичного віку".

Торік у червні Кучма на прохання Зеленського повернувся на посаду представника України в ТКГ. 20 травня 2020 року президент Зеленський повідомив, що Кучма хоче піти з Мінського процесу. 

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