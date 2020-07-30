Зеленський підписав указ про призначення Кравчука головою української делегації у ТКГ (оновлено)

Кравчук буде "активно пояснювати українському суспільству рішення, які обговорюються та ухвалюються в межах роботи групи".

Перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Відео з Офісу президента оприлюднила "Українська правда".

"Я збагнув, що відбувається там, на Донбасі, коли там наші молоді хлопці і дівчата вмирають, захищаючи землі, проливають кров... І я при всьому тому, що у своєму житті щось бачив і пройшов, можна було б відпочивати, але час для відпочинку ще не прийшов. Якщо я зможу щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я і погодився", — зазначив Кравчук.

Він також позитивно оцінив діяльність президента Володимира Зеленського на переговорах у "нормандському форматі".

"Він не боїться приймати непопулярні рішення... Нам треба згуртуватися всім, Україна, ті країни Європи, які сповідують принцип міжнародного права, об'єднатися і в країні", — зазначив Кравчук.

Оновлення. В Офісі президента повідомили, що Зеленський вже підписав указ про призначення.

"Як колишній глава Української держави Леонід Кравчук має досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня. Новий очільник делегації України в ТКГ активно пояснюватиме українському суспільству рішення, які обговорюються та ухвалюються в межах роботи групи", — йдеться у повідомленні ОПУ.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що на цю посаду розглядається декілька кандидатур, зокрема перший президент України Леонід Кравчук та віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

У вівторок, 28 липня, стало відомо, що голова української делегації в ТКГ, другий президент України Леонід Кучма складає свої повноваження.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Володимир Зеленський розглядає кілька кандидатур на заміну Леоніду Кучмі. Він відмовився говорити, чи є серед цих кандидатів Резніков.

Леонід Кучма представляв Україну на переговорах у Мінську з червня 2014 року по вересень 2018 року. Потім він заявив про відставку через "досягнення критичного віку".

Торік у червні Кучма на прохання Зеленського повернувся на посаду представника України в ТКГ.

20 травня президент Зеленський повідомив, що Кучма хоче піти з Мінського процесу і просить передати свої повноваження Резнікову.