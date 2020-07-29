Нардепці Федині вручили обвинувальний акт у справі про погрози Зеленському

Це відбулося в той час, як нардепка прийшла в суд на оскарження підозри.

Народній депутатці фракції "Європейська солідарність" Софії Федині вручили обвинувальний акт у справі щодо нібито погроз президенту Володимиру Зеленському.

Вона прийшла з адвокатом у суд для оскарження підозри, але суддя пішла у відпустку. Про це Федина повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Прокурори та слідчі використали це, щоб вручити обвинувальний акт у тому, що я погрожувала президенту Володимиру Зеленському", — заявила вона.

В ефірі "Прямого" вона додала, що до суду має прийти потерпілий, тобто сам Зеленський, та заявити, в чому саме загроза його життю.

«Насправді цей обвинувальний акт є підсумком так званого процесу слідства, після вручення обвинувального акту справа передається безпосередньо до суду. У нас з Марусею та іншими фігурантами подібних «справ» була все-таки думка, що президенту не захочеться бути попущеним до рівня потерпілого, що можливо його хтось підставив. Але наразі справа передається до суду і до цього суду має прийти потерпілий і він має заявити, чим же ж ми його так налякали, що йому було так страшно, і в чому є в наших словах загроза його життю», – зазначила Софія Федина.

Федина також додала, що в її справі задіяні дев'ятеро слідчих, 13 прокурорів, на експертизи витратили 80 тис. гривень.

«Ми пам’ятаємо нещодавню справу, коли чотири дні не було нікого, щоб витягнути нашого бійця з передової, він стікав там кров’ю, чекаючи допомоги, і, на жаль, його не вдалося врятувати. В цей час, коли в державі не знайшло нікого рятувати нашого захисника, в моїй справі задіяно як мінімум 9 слідчих, 13 прокурорів. Тільки на експертизи витрачено 80 тисяч гривень, тільки на зарплати за один місяць витрачено кілька сотень тисяч гривень. Виявляється, більшої загрози існуванню держави не існує», – обуирался Федина.

«Хочу наголосити, за які слова мені інкримінується злочин – це є три фрази «А знаєш, там стріляють», «А знаєш, там розриваються гранати», «Хтось думає, що він безсмертний». Тобто оці три речі, які безпосередньо стосуються відведення військ в Золотому, після чого були захоплені і наші позиції, і загинули військовослужбовці, в результаті тих відведень створені нові мінні поля, сепари захопили наші позиції, виявляється там не стріляють, виявляється це є погроза», – зазначила Софія Федина.

Нагадаємо, що 26 жовтня Федина разом з волонтеркою Марусею Звіробій записала відео, в якому вони обговорювали візит Володимира Зеленського на Донбас.

"Ми з Марусею йшли та говорили, що товариш президент, таке відчуття, думає, що він безсмертний... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкраще, щоб все це відбулося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припреться на передову. Мені б дуже хотілося, щоб його під час перебування трохи накрило", - говорила Федина.

Після цього щодо Федини та Звіробій зареєстрували провадження.

У травні 2020 ДБР завершило розслідування щодо погроз Зеленському з боку Федини.