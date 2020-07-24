У Харкові суд заарештував з правом на заставу ймовірного спільника луцького терориста

У Харкові суд обрав запобіжний захід Дмитру Михайленку, якого поліція називала спільником луцького терориста Максима Кривоша.

Михайленка заарештували до 18 вересня з правом застави в розмірі 175,7 тис. гривень. Про це пише “Інтерфакс-Україна”.

На рішення суду можна подати апеляцію. Підозрюваний заявив, що має намір внести заставу. Слідчий подавав клопотання щодо утримання під вартою без права на заставу.

“Встановлено, що Михайленко 17 липня о 9:39 через відділення “Нової пошти” у Харкові відправив посилку в Луцьк, а саме приватній особі Максиму Кривошу… При затриманні Кривоша у нього була виявлена ручна граната, аналогічна тим гранатам, які були виявлені при обшуку Михайленка”, - повідомив слідчий.

Адвокат підозрюваного заявив, що у поштовому відправленні були не гранати, а колекційні монети. Михайленко заперечує продаж зброї, але підтверджує її незаконне зберігання. Він також стверджує, що не є спільником Кривоша.

Нагадаємо, що сам Кривош на суді із обрання йому запобіжного заходу заявив, що не мав спільників. Суд заарештував його на 60 діб без права на заставу.

Михайленко був затриманий 21 липня, в день, коли Кривош захопив заручників. Чоловіка назвали ймовірним спільником луцького терориста.