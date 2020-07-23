У Немишлянському районі Харкова невідомий скоїв розбійний напад на поштове відділення. Чоловік вкрав 30 тис. гривень і втік.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"23 липня близько 16:17 до поліції надійшла інформація про те, що до приміщення пошти на вулиці Льва Ландау зайшов невідомий чоловік в "балаклаві" та під загрозою застосування палиці змусив відчинити сейф. Потім зловмисник зв’язав касира та зачинив разом з іншою робітницею в підсобці. Після чого заволодів грошима та зник", - йдеться в повідомленні.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Інформація внесена до Єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, 7 липня в Полтавській області неподалік села Тишки невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти", після чого вкрали з нього близько 2,7 млн гривень і табельну зброю охоронця. Двоє осіб, які перебували в авто, отримали тілесні ушкодження.

10 липня правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі на автомобіль "Укрпошти".