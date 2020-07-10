Спецслужби Росії проводять інформаційну операцію проти України, - зовнішня розвідка
Спецслужби Росії проводять інформаційну операцію проти України, - зовнішня розвідка
Зеленський​ вважає, що через курс гривні підприємства "недоотримали мільйони і закрилися"
Зеленський​ вважає, що через курс гривні підприємства "недоотримали мільйони і закрилися"
"Сінево": середній рівень колективного імунітету до коронавірусу в протестованих українців склав 5,2% (оновлено мапою)
"Сінево": середній рівень колективного імунітету до коронавірусу в протестованих українців склав 5,2% (оновлено мапою)
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
НАБУ взяло "на гарячому" чоловіка, який намагався за $800 тис. підкупити голову Фонду держмайна
НАБУ взяло "на гарячому" чоловіка, який намагався за $800 тис. підкупити голову Фонду держмайна
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
У Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
АктуальноУ Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
ГоловнаСуспільствоЖиття

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі на автомобіль "Укрпошти"

Водій "Газелі" досі залишається в реанімації.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі на автомобіль "Укрпошти"

Співробітники карного розшуку Національної поліції затримали трьох громадян, підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Пів години тому співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, які обґрунтовано підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля «Укрпошти» на Полтавщині. Ті самі, що вкрали 2 мільйони 700 тисяч гривень", - написав він.

Геращенко також повідомив, що водій "Газелі", над головою якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі залишається в реанімації.

Поліція продовжує встановлювати інших причетних до цього зухвалого злочину.

Нагадаємо, 7 липня в Полтавській області неподалік села Тишки невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти", після чого вкрали з нього близько 2,7 млн гривень і табельну зброю охоронця. Двоє осіб, які перебували в авто, отримали тілесні ушкодження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також