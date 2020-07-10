Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі на автомобіль "Укрпошти"

Співробітники карного розшуку Національної поліції затримали трьох громадян, підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Пів години тому співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, які обґрунтовано підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля «Укрпошти» на Полтавщині. Ті самі, що вкрали 2 мільйони 700 тисяч гривень", - написав він.

Геращенко також повідомив, що водій "Газелі", над головою якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі залишається в реанімації.

Поліція продовжує встановлювати інших причетних до цього зухвалого злочину.

Нагадаємо, 7 липня в Полтавській області неподалік села Тишки невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти", після чого вкрали з нього близько 2,7 млн гривень і табельну зброю охоронця. Двоє осіб, які перебували в авто, отримали тілесні ушкодження.