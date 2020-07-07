У Полтавській області неподалік села Тишки невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти", після чого викрали з нього близько 2,7 млн гривень і табельну зброю охоронця.
Двоє осіб, які перебували в авто, отримали тілесні ушкодження, повідомили на сайті поліції Полтавської області.
"Наразі поліція здійснює оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання особливо небезпечних злочинців", - додали правоохоронці.
Вирішується питання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2, п. 6, ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають позбавлення волі від 10 до 15 років або довічний термін.
Оновлення. В Офісі генпрокурора додали, що викрадено 2,7 млн гривен, а не 2,5, як повідомлялося раніше. Водій авто перебуває у лікарні у важкому стані. В області введено план перехоплення.
Нагадаємо, що у 2015 року напад на службове авто "Укрпошти" стався в Борисполі. Зловмисник, погрожуючи зброєю, викрав з авто понад 1,6 млн гривень.
2018 року в Київській області невідомі пограбували та підпалили авто "Укрпошти", яке перевозило гроші для виплат пенсій. Було вкрадено близько 200 тис. гривень.