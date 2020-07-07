У Полтавській області неподалік села Тишки невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти", після чого викрали з нього близько 2,7 млн гривень і табельну зброю охоронця.

Двоє осіб, які перебували в авто, отримали тілесні ушкодження, повідомили на сайті поліції Полтавської області.

Фото: pl.npu.gov.ua

"Наразі поліція здійснює оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання особливо небезпечних злочинців", - додали правоохоронці.

Вирішується питання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2, п. 6, ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають позбавлення волі від 10 до 15 років або довічний термін.

Оновлення. В Офісі генпрокурора додали, що викрадено 2,7 млн гривен, а не 2,5, як повідомлялося раніше. Водій авто перебуває у лікарні у важкому стані. В області введено план перехоплення.

Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, що у 2015 року напад на службове авто "Укрпошти" стався в Борисполі. Зловмисник, погрожуючи зброєю, викрав з авто понад 1,6 млн гривень.

2018 року в Київській області невідомі пограбували та підпалили авто "Укрпошти", яке перевозило гроші для виплат пенсій. Було вкрадено близько 200 тис. гривень.