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Російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар у чотирьох районах окупованого півострова (оновлено)

За попередніми даними, затримано шістьох осіб.

Російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар у чотирьох районах окупованого півострова (оновлено)
Фото: facebook.com/crimeansolidarity

У чотирьох районах Криму з 4 години ранку проходять обшуки у будинках кримських татар.

Про це повідомляють активісти "Кримської солідарності".

Слідчі заходи проводять за трьома адресами в Бахчисарайському районі - в селі Залізничне у Суф'янова Аліма, в селі Білокам'янка в Хайретдінова Сейрана і в селі Севастянівка в Сизікова Олександра, в Красногвардійському районі Криму - в селищі Октябрське в будинку Зіядінова Еміля, у Меметова Дилявера в Алушті і Ібрагімова Ісмета в селищі Курци Сімферопольського району.

На місцях працюють співробітники центру "Е", ФСБ Криму, "Беркуту" - спеціального підрозділу Росгвардії, що працює в Криму з 2014 року, ОМОН - спеціального поліцейського підрозділу, який залучають для забезпечення охорони громадського порядку.

Оновлено 10:11. Перша заступниця міністра закордонних справ Еміна Джапарова на своїй сторінці у Facebook підтвердила, що нині затримані шість кримських татар.

"Скоріш за все, на всіх чекає славнозвісна ст 205.5 КК РФ. Зараз вони утримуються у відділені ФСБ в Сімферополі. Вже 67 кримських татар затримані за ст. 205.5 КК РФ із новими затриманими. Їх всіх намагаються видати за терористів", - додала вона.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Пізніше активісти також повідомили про обшуки в районі Сімферополя - в Кам'янці в будинку Вадима Бектімірова, а також у селі Андрусове Сімферопольського району і в смт Октябрське Красногвардійського району. Ці слідчі дії пов'язані з обшуками в Меметова та Сізікова (за цими адресами мешкають їхні близькі родичі).

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

За попередніми даними, затримано: Зіядінова Еміля, Ібрагімова Ісмета, Суф'янова Аліма, Хайретдінова Сейрана, Сизікова Олександра, Бектімірова Вадима. Всіх доставляють в УФСБ Криму в Сімферополі. Дилявера Меметова в його домоволодінні не було.

Нагадаємо, в березні в окупованому Бахчисараї ФСБ затримала п'ятьох кримських татар. Перед цим силовики провели обшуки за сімома адресами.

МЗС закликало світ посилити тиск на РФ через нові репресій проти кримських татар.

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