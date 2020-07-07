12 українців, яких не впустили в Грецію, повернуться у вівторок рейсами Ryanair

12 громадян України, яких не впустили в Грецію в суботу, повернуться в Україну у вівторок двома рейсами авіакомпанії Ryanair.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Для 12 громадян України, які застрягли в Афінах, наразі заброньовані квитки на два авіарейси компанії Ryanair, які відбудуться сьогодні. Перший виліт запланований на 17:10 і другий на 21:55 7 липня. Цими двома рейсами мають повернутися до України 12 наших громадян, які застрягли і перебували в зоні утримання в аеропорту", - сказав він.

Кулеба зазначив, що ще стосовно чотирьох українців, які перебувають у Греції, питання вирішується.

"Щодо однієї людині вдалося нашим консулам попрацювати з прикордонниками, щоб їй дозволили перетнути кордон, тому що вона прямує транзитом в іншу країну ЄС. Щодо інших - вирішується... Вдалося домовитися, що ці 12 громадян будуть повернені в Україну за рахунок авіакомпанії", - додав міністр.

"І щоб двічі не вставати, дві поради усім подорожнім: 1. Не лінуйтеся перевіряти інформацію про можливості в’їзду до іншої країни до купівлі вами квитка для подорожі. 2. Не тіште себе ілюзіями, що головне - долетіти до омріяної точки, а там ви якось проскочите", - наголосив міністр.

Кулеба також зазначив, що це вже не перший випадок затримання українських туристів по прильоту в Грецію.

"Випадок з українцями в Греції, які прилетіли в аеропорт Афін, але не були пропущені на територію Греції - це другий такий випадок. Перший обійшовся без галасу. Але вже була така ситуація", - сказав він.

Міністр закликав авіакомпанії "не заробляти зайву копійку на авіаквитку для українця, який купує квиток в країну ЄС і якого потім не пустять у країну". Також Кулеба закликав українців не витрачати даремно гроші і не створювати собі проблеми, а ретельно перевіряти правила в'їзду в країну перед тим, як купити квиток.

"І будь ласка, дорогі українці, не тіште себе ілюзіями, що при перетині кордону іншої країни ви якось проскочите, вирішите своє питання, зможете когось вмовити. Пандемія - це не той випадок, коли "якось воно вирішиться". Країни жорстко контролюють міграційні потоки, щоб запобігти поширенню інфекції. Тому не розраховуйте на те, що головне - кудись долетіти, а там вже точно якось вирішиться. Досвід наших співвітчизників в Греції демонструє, що це не так", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, у Греції через обмеження, введені внаслідок пандемії коронавірусу, не пропустили групу з 17 українських громадян.

Станом на ранок 6 липня громадяни перебували на території поліцейського відділку аеропорту Афін. Одній із пасажирок дозволили в'їзд у країну - для дівчини зробили виняток, оскільки вона - студентка і навчається на території Греції.