Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет

Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан менее 20 стран, Украина в этот перечень не входит.
Politico пишет, что в пятницу в ЕС достигли предварительной договоренности о критериях определения стран, граждане которых смогут с 1 июля посещать страны-участницы Евросоюза.
По словам дипломатов, границы откроются для стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек.
Как сообщает New York Times, в список, согласованный в пятницу, входят 18 стран:
- Алжир
- Австралия
- Канада
- Грузия
- Япония
- Черногория
- Марокко
- Новая Зеландия
- Руанда
- Сербия
- Южная Корея
- Таиланд
- Тунис
- Уругвай
- Андорра
- Сан-Марино
- Монако
- Ватикан.
Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза, поскольку взаимное открытие является одним из критериев.
Список будет обновляться каждые две недели, страны будут добавляться с учетом эпидемиологической ситуации.
При этом уточняется, что у каждого отдельного члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран, но Брюссель рассчитывает, что блок будет единым в этом вопросе.
Ранее обсуждались два варианта списка на 47 и 54 страны. В одном из них присутствовала Украина.
Напомним, запрет на въезд в Евросоюз был введен еще в середине марта.