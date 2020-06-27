В Украине снова антирекорд по COVID-19: за сутки 1109 новых случаев
В Украине снова антирекорд по COVID-19: за сутки 1109 новых случаев
На киевском рынке "Троещина" нашли коронавирус
На киевском рынке "Троещина" нашли коронавирус
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
Китайская CRRC показала вагоны, которые поставит для метро Харькова
Китайская CRRC показала вагоны, которые поставит для метро Харькова
Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье (обновлено)
Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье (обновлено)
Глава Кировоградской ОГА задержан за вымогательство взятки в 1,8 млн гривен
Глава Кировоградской ОГА задержан за вымогательство взятки в 1,8 млн гривен
Украина впервые сдала морской порт в концессию
Украина впервые сдала морской порт в концессию
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
В киевском метро заметили женщин, которые призывали пассажиров снять маски
В киевском метро заметили женщин, которые призывали пассажиров снять маски
ГлавнаяМир

Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет

Список будет обновляться каждые две недели.

Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Фото: EPA/UPG

Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан менее 20 стран, Украина в этот перечень не входит. 

Politico пишет, что в пятницу в ЕС достигли предварительной договоренности о критериях определения стран, граждане которых смогут с 1 июля посещать страны-участницы Евросоюза. 

По словам дипломатов, границы откроются для стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек.

Как сообщает New York Times, в список, согласованный в пятницу, входят 18 стран: 

  • Алжир
  • Австралия
  • Канада
  • Грузия
  • Япония
  • Черногория
  • Марокко
  • Новая Зеландия
  • Руанда
  • Сербия
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Тунис
  • Уругвай
  • Андорра
  • Сан-Марино
  • Монако
  • Ватикан.

Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза, поскольку взаимное открытие является одним из критериев.

Список будет обновляться каждые две недели, страны будут добавляться с учетом эпидемиологической ситуации.

При этом уточняется, что у каждого отдельного члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран, но Брюссель рассчитывает, что блок будет единым в этом вопросе.

Ранее обсуждались два варианта списка на 47 и 54 страны. В одном из них присутствовала Украина.

Напомним, запрет на въезд в Евросоюз был введен еще в середине марта. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также