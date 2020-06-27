Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет

Список будет обновляться каждые две недели.

Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан менее 20 стран, Украина в этот перечень не входит.

Politico пишет, что в пятницу в ЕС достигли предварительной договоренности о критериях определения стран, граждане которых смогут с 1 июля посещать страны-участницы Евросоюза.

По словам дипломатов, границы откроются для стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек.

Как сообщает New York Times, в список, согласованный в пятницу, входят 18 стран:

Алжир

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Черногория

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Сербия

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Андорра

Сан-Марино

Монако

Ватикан.

Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза, поскольку взаимное открытие является одним из критериев.

Список будет обновляться каждые две недели, страны будут добавляться с учетом эпидемиологической ситуации.

При этом уточняется, что у каждого отдельного члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран, но Брюссель рассчитывает, что блок будет единым в этом вопросе.

Ранее обсуждались два варианта списка на 47 и 54 страны. В одном из них присутствовала Украина.

Напомним, запрет на въезд в Евросоюз был введен еще в середине марта.